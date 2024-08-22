В 2024 году в школы Красноярска пойдут 143 тысячи учеников. Когда будут линейки?

Posted 22 августа, 06:53
Published 22 августа, 06:53
Modified 22 августа, 06:55
Updated 22 августа, 06:55
Из 143 тысяч учеников 16 тысяч — это будущие первоклассники, уточнили в управлении образования.
Линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября, так как 1 сентября — это воскресенье. С 3 сентября начнутся занятия.
Всего в этом году будут работать 112 школ города. Как уточнили в управлении, учреждения уже прошли приемку — в школах проверили документы, условия пожарной безопасности, оснащение мебелью и учебниками, пищеблоки.