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Posted 22 августа, 06:53

Published 22 августа, 06:53

Modified 22 августа, 06:55

Updated 22 августа, 06:55

В мэрии рассказали, когда в школах Красноярска начнутся занятия

В 2024 году в школы Красноярска пойдут 143 тысячи учеников. Когда будут линейки?

22 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI

В мэрии рассказали, когда в школах Красноярска начнутся занятия

В новом учебном году в красноярские школы пойдут более 143 тысяч учеников. Рассказываем, когда у них начнутся занятия.

Из 143 тысяч учеников 16 тысяч — это будущие первоклассники, уточнили в управлении образования.

Линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября, так как 1 сентября — это воскресенье. С 3 сентября начнутся занятия.

Всего в этом году будут работать 112 школ города. Как уточнили в управлении, учреждения уже прошли приемку — в школах проверили документы, условия пожарной безопасности, оснащение мебелью и учебниками, пищеблоки.

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