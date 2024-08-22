В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября

Судя по оригинальным эскизам, сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад. Однако проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться.