В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября

Posted 22 августа, 08:18
Published 22 августа, 08:18
Modified 22 августа, 08:20
Updated 22 августа, 08:20
Чтобы выбрать районы, мы смотрели комментарии жителей об этом под публикациями в телеграм-каналах мэра Красноярска Владислава Логинова и губернатора края Михаила Котюкова за последние две недели.
Много комментариев жители оставили о нехватке школы в Ботаническом. Жители писали, что «очень ждут» ее, потому что район застраивают, а имеющаяся школа устарела.
«Очень ждем строительство школы в микрорайоне Ботанический».
«Когда же уже в микрорайоне Ботаническом откроют новую школу? Классы переполнены, рядом строят ЖК на 32 тысячи жителей! А школа как в деревне Гадюкино, деревянные лестницы, ни спортзала, ни площадки, ни столовой, ни раздевалок! Она морально устарела еще в прошлом веке, не говоря уже о переполненности!»
«Микрорайон Ботанический очень ждёт новую школу! Пожалуйста, услышьте и начните что-то делать».
В мэрии Красноярска жителям отвечают, что размещение школы в микрорайоне на участке между улицами Пихтовой, Попова и Калиновой «сейчас прорабатывается».
«Для того, чтобы приступить непосредственно к проектированию и строительству школы, сначала необходимо сформировать под нее земельный участок, разработать и утвердить проект планировки территории», — сказали в администрации.
Управление архитектуры уже заказало разработку проекта планировки и межевания территории за 4 миллиона рублей. Проект должен быть готов до конца 2025 года — только после этого приступят сначала к разработке проектно-сметной документации на саму школу, а потом к строительству.
Часто жители спрашивали о судьбе школы в микрорайоне Южный берег. Её там ждут с момента сдачи первых домов.
«А когда будет школа на Южном берегу? Более 10 лет району, а воз и ныне там — ни школы, ни детского сада!»
«На Южном берегу в Свердловском районе построено 24 новых домах, более 15 тысяч жителей — и за 16 лет строительства не возведена школа!»
Судя по оригинальным эскизам, сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад. Однако проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться.
В мэрии красноярцам ответили, что новый участок под школу уже определили, но есть нюанс.
«Участок не совсем стандартной формы, поэтому требуется разработка индивидуального проекта. Вопрос о финансировании проекта прорабатывается».
На месте, где планировали строительство школы, теперь хотят построить детский сад. Сейчас этот вопрос «рассматривается».
На отсутствие школы постоянно жалуются жители микрорайона Тихие зори. Красноярцы переживали, что строительство так и не начнется.
«Будет ли построена школа в микрорайоне Тихие зори? И когда по плану?»
«Что там со школой в Тихих зорях? Дома растут как грибы, а по ней тишина, никакого движения…».
«Решали бы вопрос с микрорайоном Тихие зори! Домов понатыкали, школы до сих пор нет».
Как сообщили в мэрии, строительство школы уже начали — сейчас на площадке начинают формировать котлован и забивать сваи.
«К этим работам подрядчик приступил с 1 августа согласно муниципальному контракту. До этого на площадке компания вела подготовительные работы: очистила территорию, вывезла мусор, разбила котлован», — говорят в администрации.
Торги на строительство школы выиграла компания «Северстрой». Цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. Завершить работы подрядчик должен в 2026 году.
Еще много жалоб поступало на нехватку школ в микрорайоне Слобода Весны.
«Когда же дождемся школу в Слободе Весны на пустыре? Пока только видим, как ширится платная парковка на месте школы».
«Поддерживаю. Школа №150 переполнена в 3 с лишним раза, а рядом не построено ни одной школы. Это просто провал. Старт строительства в Слободе Весны должен был быть в 2023 году. Значит, были средства, раз планировали. Где деньги?»
«Почему Слобода Весны не упоминается? Должны были ещё в 23 году начать строительство».
Как отвечают в мэрии, строительство школы в микрорайоне Слобода Весны «находится в приоритете».
«Но перед этим требуется разработка проекта для строительства. Данный вопрос прорабатывается».
Пока в мэрии только заказали проектирование школы в 5-м микрорайоне Слобода Весны. Школу на 1280 учеников хотят разместить на участке в 31,6 тысячи га, ограниченном улицами Батурина, Алексеева, 78 Добровольческой бригады и 9 Мая.
Многие переживали о том, что в микрорайоне Метростроитель не достроят школу, которой так не хватает. По словам жителей, она очень нужна, а работы затягиваются.
«С какого числа начнет работать школа в микрорайоне Метростроитель в Северном?»
«Хотелось бы уточнить по строительству школы в микрорайоне Метростроитель. Пока не видно работ по устройству территории вокруг школы и дорог подъездных».
«Когда будет точная дата открытия школы в микрорайоне Метростроитель? Ваши обещания поперёк горла стоят! Один говорит после 15 октября, другой после осенних каникул, третий после новогодних каникул».
В администрации точную дату жителям назвать не смогли, но пообещали, что учреждение достроят до конца августа:
«Еще ведется строительство школы. До конца августа она должна быть готова, потом управление образования начнет ее готовить для приема детей».
Мнение жителей отчасти совпадает с мнением прокуратуры. В 2023 году прокуратура края засудила администрацию Красноярска за нехватку школ — по данным прокурора, больше всего учреждений не хватает в микрорайонах Солнечный, Серебряный, Покровский, Ботанический, Южный берег и Академгородок.
В итоге мэрию обязали за три года создать 13 684 дополнительных места в школах в этих микрорайонах.