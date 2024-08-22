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Posted 22 августа, 03:31

Published 22 августа, 03:31

Modified 22 августа, 03:36

Updated 22 августа, 03:36

В Красноярске объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Красноярске объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

22 августа 2024, 03:31
Красноярское региональное отделение ЛДПР объявило сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий РФ, подвергшихся атаке ВСУ. Об этом рассказал и. о. руководителя фракции партии в ЗС Алексей Бойков.
«Мы подключили расширенную сеть наших приёмных. Партия уже собрала десятки тонн помощи, которые направлены на приграничные территории», — рассказал депутат.

Среди отправленного груза — средства личной гигиены, бытовая техника, одеяла, подушки, постельное бельё, одежда, продукты питания, вода, посуда, товары для детей, детские игрушки, средства защиты, каски и бронежилеты для волонтеров, которые развозят помощь по приграничным районам.

Принести гуманитарную помощь можно по следующим адресам.

Красноярск:

пр. Мира, д. 79 стр. 3, тел: +7 (391)211-10-33

пр. Красноярский рабочий, д. 71, пом.72, тел: +7(391)296-64-44

Ачинск, 7 мкр, д. 2, оф. 37, Тел: +79135565452 +79233262222

ежедневно 12:00–18:00

пн, вс — выходной

Канск, ул. Пролетарская, д. 48, кв. 78 +79029427622

в будние по предварительной договоренности

сб 10:00–12:00

Минусинск, ул. Штабная, д. 12 +79135898500

по предварительной договоренности

Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 5, тел: +7(391)258-44-44

пн-пт 10:00–15:00

Дивногорск, ул. Чкалова, д. 54, тел: +79535887708

пн и чт 10:00–15:00

Железногорск, пр. Ленинградский, 7, тел.: +79135142503

в будние по предварительной договоренности

сб 10:00–14:00

Назарово, ул. Труда, д. 16 +79029716097

в будние по предварительной договоренности

сб 12:00–16:00

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