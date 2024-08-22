В Красноярске объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Posted 22 августа, 03:31
Published 22 августа, 03:31
Modified 22 августа, 03:36
Updated 22 августа, 03:36
«Мы подключили расширенную сеть наших приёмных. Партия уже собрала десятки тонн помощи, которые направлены на приграничные территории», — рассказал депутат.
Среди отправленного груза — средства личной гигиены, бытовая техника, одеяла, подушки, постельное бельё, одежда, продукты питания, вода, посуда, товары для детей, детские игрушки, средства защиты, каски и бронежилеты для волонтеров, которые развозят помощь по приграничным районам.
Принести гуманитарную помощь можно по следующим адресам.
Красноярск:
пр. Мира, д. 79 стр. 3, тел: +7 (391)211-10-33
пр. Красноярский рабочий, д. 71, пом.72, тел: +7(391)296-64-44
Ачинск, 7 мкр, д. 2, оф. 37, Тел: +79135565452 +79233262222
ежедневно 12:00–18:00
пн, вс — выходной
Канск, ул. Пролетарская, д. 48, кв. 78 +79029427622
в будние по предварительной договоренности
сб 10:00–12:00
Минусинск, ул. Штабная, д. 12 +79135898500
по предварительной договоренности
Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 5, тел: +7(391)258-44-44
пн-пт 10:00–15:00
Дивногорск, ул. Чкалова, д. 54, тел: +79535887708
пн и чт 10:00–15:00
Железногорск, пр. Ленинградский, 7, тел.: +79135142503
в будние по предварительной договоренности
сб 10:00–14:00
Назарово, ул. Труда, д. 16 +79029716097
в будние по предварительной договоренности
сб 12:00–16:00