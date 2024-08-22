В Красноярске объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Красноярское региональное отделение ЛДПР объявило сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий РФ, подвергшихся атаке ВСУ. Об этом рассказал и. о. руководителя фракции партии в ЗС Алексей Бойков.

«Мы подключили расширенную сеть наших приёмных. Партия уже собрала десятки тонн помощи, которые направлены на приграничные территории», — рассказал депутат. Среди отправленного груза — средства личной гигиены, бытовая техника, одеяла, подушки, постельное бельё, одежда, продукты питания, вода, посуда, товары для детей, детские игрушки, средства защиты, каски и бронежилеты для волонтеров, которые развозят помощь по приграничным районам. Принести гуманитарную помощь можно по следующим адресам. Красноярск: пр. Мира, д. 79 стр. 3, тел: +7 (391)211-10-33 пр. Красноярский рабочий, д. 71, пом.72, тел: +7(391)296-64-44 Ачинск, 7 мкр, д. 2, оф. 37, Тел: +79135565452 +79233262222 ежедневно 12:00–18:00 пн, вс — выходной Канск, ул. Пролетарская, д. 48, кв. 78 +79029427622 в будние по предварительной договоренности сб 10:00–12:00 Минусинск, ул. Штабная, д. 12 +79135898500 по предварительной договоренности Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 5, тел: +7(391)258-44-44 пн-пт 10:00–15:00 Дивногорск, ул. Чкалова, д. 54, тел: +79535887708 пн и чт 10:00–15:00 Железногорск, пр. Ленинградский, 7, тел.: +79135142503 в будние по предварительной договоренности сб 10:00–14:00 Назарово, ул. Труда, д. 16 +79029716097 в будние по предварительной договоренности сб 12:00–16:00