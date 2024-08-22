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Posted 22 августа, 12:08

Published 22 августа, 12:08

Modified 23 августа, 06:14

Updated 23 августа, 06:14

В Красноярске ребенок на самокате влетел в девушку и разбил себе лицо

В Красноярске ребенок на самокате влетел в девушку и разбил себе лицо

22 августа 2024, 12:08
Фото: t.me/borus_people
В Красноярске произошла очередная авария с участием электросамоката. На этот раз пострадал ребенок.

Красноярский край оказался на 3 месте в России по количеству аварий с самокатчиками — за прошедшие шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 118 ДТП, одно из которых оказалось смертельным.

Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев, все произошло на набережной. Сообщается, что ребенок якобы ехал на электросамокате и в какой-то момент врезался в девушку.

В итоге мальчик упал и разбил себе лицо, а у самоката отлетело колесо. Очевидцы предполагают, что ребенок катался на самокате без родителей, потому что спустя 5 минут никто не подошел.

«Хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на этот случай и не пускали детей одних кататься на электросамокатах», — отмечает очевидец.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что к ним не поступало никаких обращений по этому поводу.

  • Ранее в краевой клинической больнице рассказали, что с начала весенне-летнего сезона к ним обратились за помощью 64 человек после ДТП с электросамокатами. В медучреждении сообщили, что чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
  • В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#Электросамокаты#Набережная
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