В Красноярске ребенок на самокате влетел в девушку и разбил себе лицо

Posted 22 августа, 12:08
Published 22 августа, 12:08
Modified 23 августа, 06:14
Updated 23 августа, 06:14
Красноярский край оказался на 3 месте в России по количеству аварий с самокатчиками — за прошедшие шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 118 ДТП, одно из которых оказалось смертельным.
Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев, все произошло на набережной. Сообщается, что ребенок якобы ехал на электросамокате и в какой-то момент врезался в девушку.
В итоге мальчик упал и разбил себе лицо, а у самоката отлетело колесо. Очевидцы предполагают, что ребенок катался на самокате без родителей, потому что спустя 5 минут никто не подошел.
«Хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на этот случай и не пускали детей одних кататься на электросамокатах», — отмечает очевидец.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили, что к ним не поступало никаких обращений по этому поводу.