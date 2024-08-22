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Posted 22 августа, 08:34

Published 22 августа, 08:34

Modified 22 августа, 12:48

Updated 22 августа, 12:48

На почте в Красноярске появились зоны самообслуживания

На почте в Красноярске появились зоны самообслуживания. Как это работает?

22 августа 2024, 08:34
Фото: prmira.ru

На почте в Красноярске появились зоны самообслуживания

В Красноярске и крае появились почтовые отделения с зоной самообслуживания. Рассказываем, как они работают.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», зоны самообслуживания запустили в 26 отделениях края: в Красноярске — 9 отделений с зоной самообслуживания, в Ачинске и Норильске — по 4 отделения, в Шарыпове и в Канске — по два отделения, в Боготоле, Лесосибирске, Минусинске, Железногорске и Шушенском — по одному отделению.

Вот список почтовых отделений с зонами самообслуживания в Красноярске:

  • Аральская, 16;
  • Маерчака, 4;
  • 78 Добровольческой Бригады, 11;
  • Свердловская, 13в;
  • Академика Киренского, 27;
  • Карбышева, 6а;
  • Попова, 8в;
  • Мирошниченко, 2;
  • 60 лет Образования СССР, 21.

В зонах самообслуживание есть компьютер, весы и принтер. Клиент может сам указать точный вес и распечатать бланк-наклейку, оформить и оплатить отправление. Потом посылку нужно будет передать оператору.

«ПМ» посмотрел, как выглядит зона самообслуживания в отделении на Маерчака. Зона расположилась в углу, около стенда с товарами.

Тут действительно есть компьютер, принтер и весы. На момент нашего визита всё работало. Оформлять посылку можно сидя — у стола заботливо поставили стул.

Фото: prmira.ru

По нашим наблюдениям, особой популярностью зона пока не пользуются — пока мы были в отделении, отправлять посылки пришли три женщины. Они стояли в очереди к оператору, и ни одна из них к зоне не подошла.

  • Ранее мы писали, что в Красноярском крае закрыты 237 отделений почты — это 30% от всех отделений в регионе.
  • Жители Красноярского края часто недовольны работой «Почты России» — они писали жалобы как в прошлом, так и в этом году.
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