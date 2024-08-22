На почте в Красноярске появились зоны самообслуживания. Как это работает?

Posted 22 августа, 08:34
Published 22 августа, 08:34
Modified 22 августа, 12:48
Updated 22 августа, 12:48
Как сообщили в пресс-службе «Почты России», зоны самообслуживания запустили в 26 отделениях края: в Красноярске — 9 отделений с зоной самообслуживания, в Ачинске и Норильске — по 4 отделения, в Шарыпове и в Канске — по два отделения, в Боготоле, Лесосибирске, Минусинске, Железногорске и Шушенском — по одному отделению.
Вот список почтовых отделений с зонами самообслуживания в Красноярске:
В зонах самообслуживание есть компьютер, весы и принтер. Клиент может сам указать точный вес и распечатать бланк-наклейку, оформить и оплатить отправление. Потом посылку нужно будет передать оператору.
«ПМ» посмотрел, как выглядит зона самообслуживания в отделении на Маерчака. Зона расположилась в углу, около стенда с товарами.
Тут действительно есть компьютер, принтер и весы. На момент нашего визита всё работало. Оформлять посылку можно сидя — у стола заботливо поставили стул.
По нашим наблюдениям, особой популярностью зона пока не пользуются — пока мы были в отделении, отправлять посылки пришли три женщины. Они стояли в очереди к оператору, и ни одна из них к зоне не подошла.