Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками

Posted 22 августа, 12:48
Published 22 августа, 12:48
Modified 22 августа, 13:08
Updated 22 августа, 13:08
Как рассказали sibnovosti.ru в краевом минздраве, специалисты отмечают снижение числа отравлений, в том числе и летальных, по сравнению с августом 2023 года.
По словам специалистов, чаще всего от алкоголя и наркотиков умирают жители крупных городов. Самое большое число отравлений зафиксировано в Красноярске, Норильске, Ачинске и Лесосибирске.
В основном алкогольная интоксикация отмечается у жителей Красноярского края в возрасте от 41 до 50 лет — таких 36% от общего числа, отравление из-за запрещенных веществ происходит у людей от 31 до 40 лет (50%).
В краевом минздраве заявили, что не было зарегистрировано ни одного случая отравления наркотиками среди людей старше 60 лет. При этом число отравившихся алкоголем растет — 23% от общего числа — люди от 61 до 80 лет.
Также специалисты говорят, что большая часть людей, у которых выявляют интоксикацию, имеют сердечно-сосудистые заболевания.