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Posted 22 августа, 12:48

Published 22 августа, 12:48

Modified 22 августа, 13:08

Updated 22 августа, 13:08

Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками

Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками

22 августа 2024, 12:48
Фото: 1MI
В Красноярском крае уменьшилось число случаев, связанных с отравлением алкоголем и наркотическими веществами.

Как рассказали sibnovosti.ru в краевом минздраве, специалисты отмечают снижение числа отравлений, в том числе и летальных, по сравнению с августом 2023 года.

По словам специалистов, чаще всего от алкоголя и наркотиков умирают жители крупных городов. Самое большое число отравлений зафиксировано в Красноярске, Норильске, Ачинске и Лесосибирске.

В основном алкогольная интоксикация отмечается у жителей Красноярского края в возрасте от 41 до 50 лет — таких 36% от общего числа, отравление из-за запрещенных веществ происходит у людей от 31 до 40 лет (50%).

В краевом минздраве заявили, что не было зарегистрировано ни одного случая отравления наркотиками среди людей старше 60 лет. При этом число отравившихся алкоголем растет — 23% от общего числа — люди от 61 до 80 лет.

Также специалисты говорят, что большая часть людей, у которых выявляют интоксикацию, имеют сердечно-сосудистые заболевания.

  • Ранее красноярские врачи рассказали о вреде пива. По словам медиков, злоупотребление этим напитком может стать причиной слабоумия и привести к бесплодию у женщин.
  • Также мы писали о том, что в Красноярском крае увеличилось число людей, попадающих в больницу с отравлением опиатами или зависимостью от них.
  • До этого мы рассказывали, что с начала 2024 года в крае выявлено свыше 1 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
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