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Posted 22 августа, 01:57

Published 22 августа, 01:57

Modified 22 августа, 02:01

Updated 22 августа, 02:01

Врач назвала четыре главных признака старения и рассказала, как с ними бороться

Врач назвала четыре главных признака старения и рассказала, как с ними бороться

22 августа 2024, 01:57
Фото: 1MI
Главный внештатный специалист Минздрава и врач-гериатр Ольга Ткачева рассказала о четырех главных признаках старения и дала советы по борьбе с ними.

Первый признак старения, говорит Ткачева, — это потеря мышечной массы.

«По мере того как мы становимся старше, необходимо все более внимательно относиться к состоянию мышц — поддерживать мышечную массу и силу», — говорит специалист.

Помочь мышцам могут физические нагрузки. Однако не обязательно ходить в спортзал или заниматься до изнеможения — достаточно прогулок в активном темпе, зарядки по утрам, йоги.

«Отсутствие мышечной активности у пожилого приводит к потере мышечной ткани в 10 раз быстрее, чем у молодого человека. Чтобы сохранить мышечную массу, выбирайте физическую активность по душе и уделяйте ей время 2-3 раза в неделю».

Второй признак старения — снижение познавательной функции и ослабление памяти. Со временем организм медленнее синтезируют белки-протекторы, отвечающие за сохранность памяти.

С этим также поможет физическая активность.

«Активность стимулирует работу мозга. Это самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера. Очень полезны упражнения на баланс и ритмические упражнения», — продолжает Ткачева.

Третий признак старения — утомляемость. При старении необходимо больше времени для восстановления энергии.

«Физические нагрузки помогают нарастить мышцы, а чем больше у нас мышечных клеток, тем больше митохондрий — „энергетических станций“ организма, обеспечивающих организм энергией», — советует врач.

Четвертый признак старения — сниженное настроение и склонность к депрессии.

«Благодаря физическим нагрузкам снижается уровень гормона стресса, а серотонина и эндорфинов — повышается, приводя к улучшению настроения».

Можно попробовать сочетать спорт с духовно-телесными практиками: тай-чи или йогой — это положительно повлияет на психоэмоциональную сферу, считает специалист.

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