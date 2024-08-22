Врач назвала четыре главных признака старения и рассказала, как с ними бороться

Posted 22 августа, 01:57
Published 22 августа, 01:57
Modified 22 августа, 02:01
Updated 22 августа, 02:01
Первый признак старения, говорит Ткачева, — это потеря мышечной массы.
«По мере того как мы становимся старше, необходимо все более внимательно относиться к состоянию мышц — поддерживать мышечную массу и силу», — говорит специалист.
Помочь мышцам могут физические нагрузки. Однако не обязательно ходить в спортзал или заниматься до изнеможения — достаточно прогулок в активном темпе, зарядки по утрам, йоги.
«Отсутствие мышечной активности у пожилого приводит к потере мышечной ткани в 10 раз быстрее, чем у молодого человека. Чтобы сохранить мышечную массу, выбирайте физическую активность по душе и уделяйте ей время 2-3 раза в неделю».
Второй признак старения — снижение познавательной функции и ослабление памяти. Со временем организм медленнее синтезируют белки-протекторы, отвечающие за сохранность памяти.
С этим также поможет физическая активность.
«Активность стимулирует работу мозга. Это самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера. Очень полезны упражнения на баланс и ритмические упражнения», — продолжает Ткачева.
Третий признак старения — утомляемость. При старении необходимо больше времени для восстановления энергии.
«Физические нагрузки помогают нарастить мышцы, а чем больше у нас мышечных клеток, тем больше митохондрий — „энергетических станций“ организма, обеспечивающих организм энергией», — советует врач.
Четвертый признак старения — сниженное настроение и склонность к депрессии.
«Благодаря физическим нагрузкам снижается уровень гормона стресса, а серотонина и эндорфинов — повышается, приводя к улучшению настроения».
Можно попробовать сочетать спорт с духовно-телесными практиками: тай-чи или йогой — это положительно повлияет на психоэмоциональную сферу, считает специалист.