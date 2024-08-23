Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета

Posted 23 августа, 03:57
Published 23 августа, 03:57
Modified 23 августа, 04:10
Updated 23 августа, 04:10
В телеграм-канале, который посвящен делу Анатолия Быкова, сообщили, что его адвокат Алексей Прохоров обратился в Восьмой кассационный суд с жалобой на приговор Кировского районного суда Красноярска. Он хотел обжаловать приговор Быкову за организацию убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.
Кировский районный суд установил, что в 1998 году Анатолий Быков, возглавляя преступное сообщество, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.
В ночь на 18 июня около дома No 187 на улице Тимошенкова двое участников группы не менее шести раз выстрелили в потерпевшего из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Филиппов скончался. В итоге Быкова приговорили к 12 годам лишения свободы.
Сообщается, что 21 августа Восьмой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката Быков, однако оставил решение прошлых инстанций без изменений.
Адвокат Алексей Прохоров в разговоре с «Проспектом Мира» сообщил, что «не уполномочен давать комментарии» и отказался отвечать на какие-либо вопросы корреспондента.