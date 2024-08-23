Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета

В феврале 2024 года адвокат Быкова пытался оспорить приговор, однако краевой суд оставил решение Кировского районного суда без изменения. Анатолий Быков по видеосвязи из СИЗО заявил, что у него не было никакой конкуренции с Филипповым. Он отрицал вину и обвинял «сломанную» судебную систему.