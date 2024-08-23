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Posted 23 августа, 03:57

Published 23 августа, 03:57

Modified 23 августа, 04:10

Updated 23 августа, 04:10

Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета

Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета

23 августа 2024, 03:57
Фото: t.me/krpronws
Адвокат красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова, которого приговорили к 20 годам строгого режима, попытался обжаловать один из приговоров. Однако суд принял решение оставить решение в силе.

В телеграм-канале, который посвящен делу Анатолия Быкова, сообщили, что его адвокат Алексей Прохоров обратился в Восьмой кассационный суд с жалобой на приговор Кировского районного суда Красноярска. Он хотел обжаловать приговор Быкову за организацию убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.

Кировский районный суд установил, что в 1998 году Анатолий Быков, возглавляя преступное сообщество, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.

В ночь на 18 июня около дома No 187 на улице Тимошенкова двое участников группы не менее шести раз выстрелили в потерпевшего из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Филиппов скончался. В итоге Быкова приговорили к 12 годам лишения свободы.

В феврале 2024 года адвокат Быкова пытался оспорить приговор, однако краевой суд оставил решение Кировского районного суда без изменения. Анатолий Быков по видеосвязи из СИЗО заявил, что у него не было никакой конкуренции с Филипповым. Он отрицал вину и обвинял «сломанную» судебную систему.

Сообщается, что 21 августа Восьмой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката Быков, однако оставил решение прошлых инстанций без изменений.

Адвокат Алексей Прохоров в разговоре с «Проспектом Мира» сообщил, что «не уполномочен давать комментарии» и отказался отвечать на какие-либо вопросы корреспондента.

  • Ранее мы рассказывали о том, что Быков пытался обжаловать приговор за покушение на убийство бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского и подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова. Однако Восьмой кассационный суд оставил решение без изменений.
  • В 2021 году Быкова осудили за организацию убийства знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко. В декабре 2023-го в суде огласили приговор за организацию убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.
  • В совокупности Быков приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В начале апреля стало известно, что Быкова отправят отбывать наказание в Карелию.
  • 7 мая стало известно, что бизнесмен прибыл для отбывания наказания в ИК-9 в Петрозаводске.
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