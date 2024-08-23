«Давайте подождем». Когда закончится СВО— вот что говорят эксперты

Специальная военная операция РФ в Украине длится уже почти два с половиной года, а если точнее — 912 дней. За это время неоднократно поднимался вопрос о сроках окончания конфликта, однако пока ни один оптимистичный прогноз не сбылся. Посмотрим, что эксперты говорят сейчас.

Когда закончится СВО? На днях командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов дал очередной прогноз окончания СВО. Алаудинов считает, что все завершится в течение двух-трех месяцев. «Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся спецоперация», — сказал генерал-майор в интервью китайскому телеканалу Phoenix. Однако с таким мнением согласны далеко не все. К примеру, член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил Lenta.ru, что говорить об окончании СВО еще рано и нужно «подождать». «Прогнозы есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО, и со стороны США. Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано. Давайте подождем», — считает депутат Госдумы. Если политик высказался довольно обтекаемо, то различные «военкоры» в своих прогнозах куда менее сдержаны. Наиболее пессимистичное мнение у Александра Коца. «Я уверен, что СВО не закончится в 2024 году, абсолютно точно, только если вдруг какое-то внезапное потрясение и переговоры. Но я не могу себе представить уровень этого потрясения. А то, что сейчас мы видим на поле боя, не говорит о том, что есть хоть малейшая перспектива закончить боевые действия в этом году. Честно говоря, и в 2025 году — тоже», — заявил он «ПолитНавигатору». Чем закончится СВО? Со сроками окончания СВО пока ничего не ясно, однако то же самое можно сказать насчет итогов СВО. Единого мнения не транслируют даже в высших эшелонах власти. К примеру, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что переговоры с Украиной полностью исключены после вторжения украинских войск на территорию Курской области. «После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!», — высказался Медведев в свойственной ему манере. Однако в Совете Федерации настроены не так категорично. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирные переговоры с Украиной могут возобновиться — но только после вывода войск из Курской области. «На данном этапе я полностью солидарен с Дмитрием Анатольевичем, потому что переговариваться там не с кем, поэтому Лавров тоже заявил, что после вторжения в Курскую область о переговорах речи быть не может. Ну, а дальше посмотрим. Я бы не стал загадывать», — сказал он Lenta.ru. Последнее слово остается за президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа, спустя шесть дней после вторжения украинских войск в Курскую область, Путин заявил, что переговоры невозможны. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?», — сказал он в ходе совещания в Ново-Огарево. Пока своего мнения президент не изменил, как минимум — публично. Украинская же сторона, судя по сообщению издания The Kyiv Independent, якобы планирует «подготовить почву» для переговоров с Россией. Детали этой подготовки издание не называет. Читайте также: Из плена ВСУ освободили двух мужчин из Красноярского края и Хакасии В Красноярске судебные приставы предлагают должникам поехать на СВО Красноярских школьников будут учить «противодействовать фейкам» и «защищать Родину» Путин поднял выплаты до 400 тысяч. Сколько предлагают контрактникам из Красноярска