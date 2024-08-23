prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 10:24

Published 23 августа, 10:24

Modified 23 августа, 16:34

Updated 23 августа, 16:34

Из красноярского центра ФМБА эвакуировали врачей и пациентов

Из красноярской больницы эвакуировали врачей и больных. Люди на улице с обеда

23 августа 2024, 10:24
Фото: prmira.ru

Из красноярского центра ФМБА эвакуировали врачей и пациентов

Сегодня, 23 августа, в Красноярске из медцентра ФМБА эвакуировали сотрудников и пациентов.

23 августа еще в одно учреждение в Красноярске пришло сообщение о минировании. Гостей эвакуировали из отеля Hilton на Молокова, 37.

Речь идет о здании на Коломенской, 26. Об эвакуации «Проспекту Мира» сообщили очевидцы.

«С 12:00 эвакуировали всех из больницы. До сих пор все на улице. Больных вывезли. Ждут собак».

Один из сотрудников ФМБА рассказал корреспонденту «ПМ» о том, что в больницу поступила информация о минировании.

«Всех заставили выйти, но даже МЧС нет. Только Росгвардия. Хотя при угрозе минирования должны быть МЧС и полиция. Никого не запускают даже вещи забрать».

«Проспект Мира» обратился за комментарием в МВД, однако в ведомстве нам заявили, что этот вопрос находится в компетенции антитеррористической комиссии края.

Корреспондент «ПМ» попытался дозвониться до ведомства, но на звонки никто не ответил. Также мы обратились в МЧС, однако нам ничего не ответили.

Читайте также:
На Взлетке эвакуировали 150 человек из ТК «Командор». Там задымилась кухняКрасноярцев снова эвакуировали из ТЦ «Комсомолл»Опять «минирование»: из «Роева ручья» третий раз за месяц эвакуировали посетителей
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#МЧС#Фмба#Врачи#Эвакуация#МВД#Минирование#Больные#Пациенты
Подпишитесь
Популярное