Из красноярской больницы эвакуировали врачей и больных. Люди на улице с обеда

Posted 23 августа, 10:24
Published 23 августа, 10:24
Modified 23 августа, 16:34
Updated 23 августа, 16:34
23 августа еще в одно учреждение в Красноярске пришло сообщение о минировании. Гостей эвакуировали из отеля Hilton на Молокова, 37.
Речь идет о здании на Коломенской, 26. Об эвакуации «Проспекту Мира» сообщили очевидцы.
«С 12:00 эвакуировали всех из больницы. До сих пор все на улице. Больных вывезли. Ждут собак».
Один из сотрудников ФМБА рассказал корреспонденту «ПМ» о том, что в больницу поступила информация о минировании.
«Всех заставили выйти, но даже МЧС нет. Только Росгвардия. Хотя при угрозе минирования должны быть МЧС и полиция. Никого не запускают даже вещи забрать».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в МВД, однако в ведомстве нам заявили, что этот вопрос находится в компетенции антитеррористической комиссии края.
Корреспондент «ПМ» попытался дозвониться до ведомства, но на звонки никто не ответил. Также мы обратились в МЧС, однако нам ничего не ответили.