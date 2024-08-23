Из отеля Hilton в Красноярске эвакуировали гостей

Posted 23 августа, 07:09
Published 23 августа, 07:09
Modified 23 августа, 07:12
Updated 23 августа, 07:12
Речь идет о здании на Молокова, 37. Об эвакуации «Проспекту Мира» сообщила очевидец. По словам очевидцев, в комплекс поступил звонок о минировании. На месте работает полиция, здание будут проверять с собаками.
На ресепшене Hilton нам ответили на звонок, однако сообщили, что ситуацию не комментируют.
«ПМ» попросил МВД прокомментировать ситуацию, но нас попросили обратиться в антитеррористическую комиссию края — там на звонки пока не ответили.