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Posted 23 августа, 07:09

Published 23 августа, 07:09

Modified 23 августа, 07:12

Updated 23 августа, 07:12

Из отеля Hilton в Красноярске эвакуировали гостей

Из отеля Hilton в Красноярске эвакуировали гостей

23 августа 2024, 07:09
Фото: prmira.ru
Из гостиничного комплекса Hilton в Красноярске Красноярске днем 23 августа эвакуировали гостей.

Речь идет о здании на Молокова, 37. Об эвакуации «Проспекту Мира» сообщила очевидец. По словам очевидцев, в комплекс поступил звонок о минировании. На месте работает полиция, здание будут проверять с собаками.

Фото: prmira.ru

На ресепшене Hilton нам ответили на звонок, однако сообщили, что ситуацию не комментируют.

«ПМ» попросил МВД прокомментировать ситуацию, но нас попросили обратиться в антитеррористическую комиссию края — там на звонки пока не ответили.

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