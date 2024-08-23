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Posted 23 августа, 04:54

Published 23 августа, 04:54

Modified 23 августа, 04:56

Updated 23 августа, 04:56

Путешественник рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе

Как добраться из Красноярска в Енисейск за 5 тысяч на теплоходе? Опыт путешественника

23 августа 2024, 04:54
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs

Путешественник рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе

Фотограф и путешественник Сергей Токарев рассказал, как добраться до Енисейска за 5 тысяч на теплоходе. Он поделился опытом своей поездки.

Токарев рассказал о поездке в своем телеграм-канале. Он сообщил, что у него получилось «пройти по Енисею» от Красноярска до Енисейска на теплоходе «Александр Матросов».

«Оказалось, очень интересный формат для небольшого путешествия. В Енисейск по воде, там погулять по городу и обратно на рейсовом автобусе».
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs

Кроме «Александра Матросова», до Енисейска ходит теплоход «Валерий Чкалов». Как пишет Токарев, теплоходы отходят из Красноярска в 7 утра от речного вокзала и приходит в Енисейск в 11 вечера.

«С гостиницами в Енисейске туго, поэтому бронировать их надо заранее, иначе придется на лавочке в парке ночевать», — предупредил путешественник.
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs

Билет стоит 3,5-6,5 тысячи рублей — стоимость зависит от класса каюты. На ближайшие недели расписание поездок выглядит так:

Фото: prt24.ru

Токарев отметил, что это не круизный маршрут, а пассажирский — поэтому из развлечений на борту «только ресторан и красивые виды с палубы». При этом оплатить еду на самом теплоходе можно только наличными, потому что «с интернетом на Енисее очень туго».

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