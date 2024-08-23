Как понять, что у вас рак легких? Красноярские врачи рассказали о первых симптомах

Со временем к этим симптомам добавляются боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, одышка при незначительных нагрузках или в состоянии покоя; прожилки крови в отхаркиваемой мокроте, головные боли, боли в костях, головокружение, иногда потеря сознания, беспричинное резкое снижение веса, отсутствие аппетита.