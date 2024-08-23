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Posted 23 августа, 02:28

Published 23 августа, 02:28

Modified 23 августа, 02:31

Updated 23 августа, 02:31

Красноярские врачи рассказали о первых симптомах рака легких

Как понять, что у вас рак легких? Красноярские врачи рассказали о первых симптомах

23 августа 2024, 02:28
Фото: freepik.com

Красноярские врачи рассказали о первых симптомах рака легких

Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали о первых признаках рака легких.

Рак легких — злокачественная опухоль, которая формируется из эпителиальных клеток бронхов. Это самое распространённое онкологическое заболевание.

Как отметили в центре, изначально рак легких можно принять за простуду.

«Это связано с тем, что на начальном этапе роста опухоли нет специфических проявлений», — объяснили врачи.

По мере увеличения новообразования у человека появляются такие симптомы:

  • недомогание, снижение работоспособности;
  • повышенная температура тела;
  • влажный кашель с отхаркиванием мокроты;
  • затрудненное, шумное дыхание;
  • набухание лимфоузлов;
  • частые инфекции дыхательных путей.

Со временем к этим симптомам добавляются боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, одышка при незначительных нагрузках или в состоянии покоя; прожилки крови в отхаркиваемой мокроте, головные боли, боли в костях, головокружение, иногда потеря сознания, беспричинное резкое снижение веса, отсутствие аппетита.

Выявить рак, уточнили в центре, поможет прохождение флюорографии.

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