Как понять, что у вас рак легких? Красноярские врачи рассказали о первых симптомах

Posted 23 августа, 02:28
Published 23 августа, 02:28
Modified 23 августа, 02:31
Updated 23 августа, 02:31
Рак легких — злокачественная опухоль, которая формируется из эпителиальных клеток бронхов. Это самое распространённое онкологическое заболевание.
Как отметили в центре, изначально рак легких можно принять за простуду.
«Это связано с тем, что на начальном этапе роста опухоли нет специфических проявлений», — объяснили врачи.
По мере увеличения новообразования у человека появляются такие симптомы:
Со временем к этим симптомам добавляются боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, одышка при незначительных нагрузках или в состоянии покоя; прожилки крови в отхаркиваемой мокроте, головные боли, боли в костях, головокружение, иногда потеря сознания, беспричинное резкое снижение веса, отсутствие аппетита.
Выявить рак, уточнили в центре, поможет прохождение флюорографии.