Клещи покусали более 14 тысяч жителей края. Роспотребнадзор ждет вторую волну

Posted 23 августа, 11:00
Published 23 августа, 11:00
Modified 23 августа, 16:26
Updated 23 августа, 16:26
По данным ведомства, на прошлой неделе в медучреждения с жалобами на присасывания членистоногих обратились 69 жителей края, из них 13 несовершеннолетних.
В Роспотребнадзоре рассказали, что, если в ближайшее время сохранится тепло и не будет дождей, то в Красноярском крае может наступить вторая волна активности клещей.
«В Красноярском крае период активности клещей может продлиться до октября. Речь идет о степных клещах, которых можно встретить на пустырях в черте населенных пунктов».
В ведомстве объясняют, что, если будет подъем, то он будет краткосрочным и не настолько интенсивным, как первый.