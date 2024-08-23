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Posted 23 августа, 11:00

Published 23 августа, 11:00

Modified 23 августа, 16:26

Updated 23 августа, 16:26

В Красноярском крае ожидается вторая волна активности клещей

Клещи покусали более 14 тысяч жителей края. Роспотребнадзор ждет вторую волну

23 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI

В Красноярском крае ожидается вторая волна активности клещей

В Красноярском крае с начала года больше 14 тысяч человек пострадали от нападения клещей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на прошлой неделе в медучреждения с жалобами на присасывания членистоногих обратились 69 жителей края, из них 13 несовершеннолетних.

В Роспотребнадзоре рассказали, что, если в ближайшее время сохранится тепло и не будет дождей, то в Красноярском крае может наступить вторая волна активности клещей.

«В Красноярском крае период активности клещей может продлиться до октября. Речь идет о степных клещах, которых можно встретить на пустырях в черте населенных пунктов».

В ведомстве объясняют, что, если будет подъем, то он будет краткосрочным и не настолько интенсивным, как первый.

  • В 2024 году клещ на протяжении трех часов летел из Свердловской области в Красноярский край. Он путешествовал вместе с вахтовиком.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Клещи#Красноярский край#Роспотребнадзор#Пострадавшие
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