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Posted 23 августа, 07:45

Published 23 августа, 07:45

Modified 23 августа, 16:25

Updated 23 августа, 16:25

Красноярец в Казахстане домогался 7-летней племянницы и снимал это на видео

Красноярец в Казахстане домогался 7-летней племянницы и снимал это на видео

23 августа 2024, 07:45
Фото: СК Красноярского края
Жителя Красноярска будут судить за преступление против половой неприкосновенности его 7-летней племянницы.

Как сообщили в СК, с сентября 2020 года до февраля 2021 года мужчина жил в Казахстане и «неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей племянницы», которой тогда было 7 лет. Все это мужчина снимал на видео, а потом выкладывал в интернет.

В 2021 году 43-летний мужчина переехал в Красноярск. В январе 2024 года мужчина в мессенджере отправил фото «порнографического характера» своей племяннице.

Фото и видео в интернете нашли следователи. Они установили личности мужчины и его племянницы. Жителя задержали в июне 2024 года — сейчас он содержится под стражей.

Против него возбудили уголовное дело за действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей (пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ) и использование несовершеннолетнего младше 14 лет в целях изготовления порнографии (пункты «в», «г» часть 2 статья 242.2 УК РФ).

Дело передали в суд для рассмотрения.

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