Красноярец в Казахстане домогался 7-летней племянницы и снимал это на видео

Как сообщили в СК, с сентября 2020 года до февраля 2021 года мужчина жил в Казахстане и «неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей племянницы», которой тогда было 7 лет. Все это мужчина снимал на видео, а потом выкладывал в интернет.