prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 01:09

Published 23 августа, 01:09

Modified 23 августа, 01:11

Updated 23 августа, 01:11

Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране

Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране

23 августа 2024, 01:09
Фото: yandex.ru/maps
Стали известны заведения, попавшие в топ-10 всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2024.

Where2drink. Russian Bar Awards — это ежегодная барная премия. Список тех, кто войдет в рейтинг, составляют 500 экспертов по всей стране, они выбирают из заведений по всей России.

Итоги премии озвучили ночью 23 августа по красноярскому времени. Красноярский бар Illegal Bar занял 10 место в топе. Специальных номинаций бар не получил.

Первое место занял иркутский humble. Social club + bar, второе — казанский бар More, Казань, третье — бар «Медные трубы» в Нижнем Новгороде.

На четвертом и пятом месте расположились московский Butler The Japanese Bar и новосибирский Nobody Knows I Suppose соответственно. Шестое место досталось бару The Bix в Москве, седьмое — бару «Полторы Комнаты» в Санкт-Петербург.

Восьмое и девятое место тоже у Санкт-Петербурга — это бары Imbibe и «Архитектор».

  • В лонг-лист этой премии попадали еще 16 заведений Красноярска, но им не удалось выйти в финал премии.
Читайте также:
Шесть красноярских ресторанов попали в топ лучших в стране. Вот какие9 самых интересных открытий года в Красноярске — рейтинг заведений от гастрокритикаВ красноярском ЦУМе откроется бар. Оттуда выгнали «Нетипичную пельменную»
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Топ#Премия#Бар
Подпишитесь
Популярное