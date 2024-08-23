Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране

Posted 23 августа, 01:09
Published 23 августа, 01:09
Modified 23 августа, 01:11
Updated 23 августа, 01:11
Where2drink. Russian Bar Awards — это ежегодная барная премия. Список тех, кто войдет в рейтинг, составляют 500 экспертов по всей стране, они выбирают из заведений по всей России.
Итоги премии озвучили ночью 23 августа по красноярскому времени. Красноярский бар Illegal Bar занял 10 место в топе. Специальных номинаций бар не получил.
Первое место занял иркутский humble. Social club + bar, второе — казанский бар More, Казань, третье — бар «Медные трубы» в Нижнем Новгороде.
На четвертом и пятом месте расположились московский Butler The Japanese Bar и новосибирский Nobody Knows I Suppose соответственно. Шестое место досталось бару The Bix в Москве, седьмое — бару «Полторы Комнаты» в Санкт-Петербург.
Восьмое и девятое место тоже у Санкт-Петербурга — это бары Imbibe и «Архитектор».