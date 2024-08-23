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Posted 23 августа, 12:37

Published 23 августа, 12:37

Modified 23 августа, 13:49

Updated 23 августа, 13:49

В Красноярске на перекрестке Мира — Кирова провалился асфальт

На проспекте Мира провалился асфальт. Теперь там гигантская дыра

23 августа 2024, 12:37
Фото: prmira.ru

В Красноярске на перекрестке Мира — Кирова провалился асфальт

Сегодня, 23 августа, в центре Красноярска образовалась огромная дыра. Там провалился асфальт.

На месте провала побывал сотрудник «Проспекта Мира». Асфальт провалился на пересечении улиц Мира и Кирова.

Фото: prmira.ru

Также видео гигантской дыры опубликовали в соцсетях телеканала «Прима». Место провала огородили предупреждающими лентами.

Видео: t.me/prima_news.

Кроме того, ранее ТВК сообщил о появлении еще одной дыры в центре Красноярска.

Фото: t.me/tvknew

На этот раз яма образовалась на улице Горького рядом со зданием Красноярской епархии. Сообщается, что на месте этого провала работает СГК.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дороги#Проспект Мира#Мира#Яма#Горького
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