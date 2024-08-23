На проспекте Мира провалился асфальт. Теперь там гигантская дыра

Posted 23 августа, 12:37
Published 23 августа, 12:37
Modified 23 августа, 13:49
Updated 23 августа, 13:49
На месте провала побывал сотрудник «Проспекта Мира». Асфальт провалился на пересечении улиц Мира и Кирова.
Также видео гигантской дыры опубликовали в соцсетях телеканала «Прима». Место провала огородили предупреждающими лентами.
Кроме того, ранее ТВК сообщил о появлении еще одной дыры в центре Красноярска.
На этот раз яма образовалась на улице Горького рядом со зданием Красноярской епархии. Сообщается, что на месте этого провала работает СГК.