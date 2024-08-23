Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana

Posted 23 августа, 01:39
Published 23 августа, 01:39
Modified 23 августа, 05:01
Updated 23 августа, 05:01
Пост с подрядчиком опубликовало в своем телеграм-канале управление дорог. Он был посвящен выездному дорожному штабу — замглавы города Вадим Войцеховский инспектировал ход ремонта улицы Свердловская и переулка Медицинский.
Спустя несколько часов на пост отреагировал Еремин. В начале он написал, что «впервые увидел в городской новостной ленте дорожную организацию с модным названием Dolce & Gabbana».
«Ну, а как по другому можно трактовать фотофакт, на котором в ходе официального серьезного разговора о сроках и качестве дорожного ремонта появляется человек в футболке с такой надписью на весь торс», — продолжил экс-мэр.
Еремин написал, что «у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида», но, по его мнению, «элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе».
«Никого не хочу обидеть, но внутренние корпоративы — дело одно, а официальные встречи требуют другого подхода. Пожалуй, такие символы лучше оставлять в шкафу для менее формальных случаев».
Бывший мэр заявил, что он, как «представитель русского народного собора», рад, что в стране идет «генеральная чистка от винтажного чванства».
«Многие школы и образовательные учреждения уже переходят на деловой стиль формы, что способствует формированию внутреннего уважения и дисциплины. Надеюсь, чистота мыслей и взаимное почтение ещё немного продвинуться в наше сознание», — подытожил Еремин.
На фото в футболке Dolce & Gabbana Артур Бабаян. Он брат руководителя компании «ЕнисейГрупп» Геворга Бабаяна. Против Геворга в мае 2024 года возбудили уголовное дело за мошенничество при выполнении ремонта дорог.
С 6 июля по 16 сентября 2020 года подрядчик отремонтировал дороги на нескольких улицах в Березовском районе —при проведении испытаний оказалось, что дорожное покрытие некачественное.
По версии следствия, директор «ЕнисейГрупп» не захотел переделывать работы и в октябре–ноябре 2020 года сделал поддельные протоколы испытания, заверив их поддельными печатями сотрудников краевого управления дорог. В результате директору подрядной организации из краевого бюджета перечислили более 14,3 миллиона рублей.