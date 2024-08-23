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Posted 23 августа, 01:39

Published 23 августа, 01:39

Modified 23 августа, 05:01

Updated 23 августа, 05:01

Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana

Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana

23 августа 2024, 01:39
Фото: t.me/eremin_krsk / t.me/dorogi_krsk
Бывший мэр Красноярска и депутат Госдумы Сергей Еремин возмутился из-за внешнего вида дорожного подрядчика, который был одет в футболку Dolce & Gabbana.

Пост с подрядчиком опубликовало в своем телеграм-канале управление дорог. Он был посвящен выездному дорожному штабу — замглавы города Вадим Войцеховский инспектировал ход ремонта улицы Свердловская и переулка Медицинский.

Фото: t.me/dorogi_krsk

Спустя несколько часов на пост отреагировал Еремин. В начале он написал, что «впервые увидел в городской новостной ленте дорожную организацию с модным названием Dolce & Gabbana».

«Ну, а как по другому можно трактовать фотофакт, на котором в ходе официального серьезного разговора о сроках и качестве дорожного ремонта появляется человек в футболке с такой надписью на весь торс», — продолжил экс-мэр.

Еремин написал, что «у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида», но, по его мнению, «элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе».

«Никого не хочу обидеть, но внутренние корпоративы — дело одно, а официальные встречи требуют другого подхода. Пожалуй, такие символы лучше оставлять в шкафу для менее формальных случаев».

Бывший мэр заявил, что он, как «представитель русского народного собора», рад, что в стране идет «генеральная чистка от винтажного чванства».

«Многие школы и образовательные учреждения уже переходят на деловой стиль формы, что способствует формированию внутреннего уважения и дисциплины. Надеюсь, чистота мыслей и взаимное почтение ещё немного продвинуться в наше сознание», — подытожил Еремин.

На фото в футболке Dolce & Gabbana Артур Бабаян. Он брат руководителя компании «ЕнисейГрупп» Геворга Бабаяна. Против Геворга в мае 2024 года возбудили уголовное дело за мошенничество при выполнении ремонта дорог.

С 6 июля по 16 сентября 2020 года подрядчик отремонтировал дороги на нескольких улицах в Березовском районе —при проведении испытаний оказалось, что дорожное покрытие некачественное.

По версии следствия, директор «ЕнисейГрупп» не захотел переделывать работы и в октябре–ноябре 2020 года сделал поддельные протоколы испытания, заверив их поддельными печатями сотрудников краевого управления дорог. В результате директору подрядной организации из краевого бюджета перечислили более 14,3 миллиона рублей.

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