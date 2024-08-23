prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 10:14

Published 23 августа, 10:14

Modified 23 августа, 10:16

Updated 23 августа, 10:16

Стало известно, какие зарплаты платят учителям в школах Красноярска

От 26 тысяч: смотрим, какую зарплату предлагают учителям в красноярских школах

23 августа 2024, 10:14
Фото: prmira.ru

Стало известно, какие зарплаты платят учителям в школах Красноярска

В преддверии 1 сентября «Проспект Мира» снова решил посмотреть, какие сейчас в Красноярске есть вакансии учителей и какую зарплату им предлагают.

Мы делали подобный обзор в 2023 году. Тогда минимальную зарплату в 19 тысяч предлагали учителю физики и информатики, максимальную, в 45 тысяч рублей — учителю русского языка и литературы.

На сайте управления образования приведены вакансии в школы в каждом районе города. В школы Кировского района, например, требуются три учителя физики, четыре учителя истории и обществознания и начальных классов, семь учителей иностранных языков, девять учителей математики, 10 — русского языка и литературы, по одному учителю музыки и технологии.

Однако информации о зарплате там нет, как и в 2023 году.

На сервисе hh.ru есть 451 вакансия в Красноярске по запросу «учитель». На сайте Зарплата.ру — 130 вакансий. Однако не все из них в госучреждениях.

Учитель иностранного языка требуется в лицей №10 и школы №84, №66, №10, №79. Зарплату предлагают от 26 785 рублей до 60 000 рублей.

Фото: krasnoyarsk.zarplata.ru

Учителя математики нужны больше — таких вакансий 17 в гимназиях №1, №3, №7 и №13, школах №151, №145, №143, №148, №86, №79, №63, №152, №56, №154 и №95, лицеях №1 И №10.

Самая высокая зарплата для учителя математики — 60 тысяч рублей, самая низкая — 25 тысяч рублей. Есть вакансии с оплатой 30-40 тысяч рублей в месяц.

Фото: krasnoyarsk.zarplata.ru

Для преподавателей физики и информатики в этом году вакансий не так много: всего шесть. Места есть в гимназии №1 и в школах №152, №158, №154, №148 и №84. Им обещают зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата, которую мы нашли — 25,5 тысячи.

Фото: krasnoyarsk.hh.ru

На зарплату от 30 до 50 тысяч рублей может рассчитывать учитель русского языка и литературы. Правда, в большинстве вакансий предлагают оплату до 40 тысяч рублей.

Вакансии для них сейчас открыты в школах №158, №86, №143, №56, №5, №154, №79, №63 и других и в гимназиях №3, №7, №13, №1.

Фото: krasnoyarsk.zarplata.ru

Зарплату в 30 тысяч рублей предлагают учителям истории и обществознания. Работу предлагают в гимназии №16 и школах №5, №86, №56, №151, №63, №66, №1 и №154. Есть вакансии и с оплатой 45-60 тысяч, но их ощутимо меньше.

Фото: krasnoyarsk.hh.ru

Учителям начальных классов платить обещают примерно столько же — около 35-40 тысяч. Самую маленькую оплату предлагают в школах №1, №95, №84 и №145 и гимназии №16 —30 тысяч рублей.

Фото: krasnoyarsk.hh.ru

Для преподавателей музыки ощутимо выросло количество вакансий: в 2023 году мы нашли всего одну, а в этом — девять. Зарплату предлагают около 30-40 тысяч рублей, меньше всего платить готовы в гимназии №3 — 26 тысяч.

Фото: krasnoyarsk.zarplata.ru

Больше стало вакансий и для учителей технологии: мы нашли минимум шесть. Самую низкую зарплату готовы платить в гимназии №3 — 26 тысяч рублей, а вакансий с зарплатой выше 40 тысяч мы не нашли.

Фото: krasnoyarsk.zarplata.ru
  • Как сообщал Красноярскстат, средняя зарплата в Красноярском крае составляет больше 90 тысяч рублей. При этом, по данным статистиков, средняя зарплата в сфере образования — 65,9 тысячи рублей.
  • При этом учителя входят в топ профессий с неоправданно низкой зарплатой по мнению красноярцев. Такими эту работу считают 21% жителей.
Читайте также:
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентябряКрасноярских учителей «заставили» подписаться на телеграм-канал мэра ЛогиноваВ Красноярском крае оклад учителей оказался ниже МРОТ на 41%. Это меньше, чем в Туве
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Школы#Зарплата#Школа#Учитель#Учителя
Подпишитесь
Популярное