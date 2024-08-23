От 26 тысяч: смотрим, какую зарплату предлагают учителям в красноярских школах

Posted 23 августа, 10:14
Published 23 августа, 10:14
Modified 23 августа, 10:16
Updated 23 августа, 10:16
Мы делали подобный обзор в 2023 году. Тогда минимальную зарплату в 19 тысяч предлагали учителю физики и информатики, максимальную, в 45 тысяч рублей — учителю русского языка и литературы.
На сайте управления образования приведены вакансии в школы в каждом районе города. В школы Кировского района, например, требуются три учителя физики, четыре учителя истории и обществознания и начальных классов, семь учителей иностранных языков, девять учителей математики, 10 — русского языка и литературы, по одному учителю музыки и технологии.
Однако информации о зарплате там нет, как и в 2023 году.
На сервисе hh.ru есть 451 вакансия в Красноярске по запросу «учитель». На сайте Зарплата.ру — 130 вакансий. Однако не все из них в госучреждениях.
Учитель иностранного языка требуется в лицей №10 и школы №84, №66, №10, №79. Зарплату предлагают от 26 785 рублей до 60 000 рублей.
Учителя математики нужны больше — таких вакансий 17 в гимназиях №1, №3, №7 и №13, школах №151, №145, №143, №148, №86, №79, №63, №152, №56, №154 и №95, лицеях №1 И №10.
Самая высокая зарплата для учителя математики — 60 тысяч рублей, самая низкая — 25 тысяч рублей. Есть вакансии с оплатой 30-40 тысяч рублей в месяц.
Для преподавателей физики и информатики в этом году вакансий не так много: всего шесть. Места есть в гимназии №1 и в школах №152, №158, №154, №148 и №84. Им обещают зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата, которую мы нашли — 25,5 тысячи.
На зарплату от 30 до 50 тысяч рублей может рассчитывать учитель русского языка и литературы. Правда, в большинстве вакансий предлагают оплату до 40 тысяч рублей.
Вакансии для них сейчас открыты в школах №158, №86, №143, №56, №5, №154, №79, №63 и других и в гимназиях №3, №7, №13, №1.
Зарплату в 30 тысяч рублей предлагают учителям истории и обществознания. Работу предлагают в гимназии №16 и школах №5, №86, №56, №151, №63, №66, №1 и №154. Есть вакансии и с оплатой 45-60 тысяч, но их ощутимо меньше.
Учителям начальных классов платить обещают примерно столько же — около 35-40 тысяч. Самую маленькую оплату предлагают в школах №1, №95, №84 и №145 и гимназии №16 —30 тысяч рублей.
Для преподавателей музыки ощутимо выросло количество вакансий: в 2023 году мы нашли всего одну, а в этом — девять. Зарплату предлагают около 30-40 тысяч рублей, меньше всего платить готовы в гимназии №3 — 26 тысяч.
Больше стало вакансий и для учителей технологии: мы нашли минимум шесть. Самую низкую зарплату готовы платить в гимназии №3 — 26 тысяч рублей, а вакансий с зарплатой выше 40 тысяч мы не нашли.