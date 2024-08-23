От 26 тысяч: смотрим, какую зарплату предлагают учителям в красноярских школах

Для преподавателей физики и информатики в этом году вакансий не так много: всего шесть. Места есть в гимназии №1 и в школах №152, №158, №154, №148 и №84. Им обещают зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата, которую мы нашли — 25,5 тысячи.