«РН-Ванкор» отмечает 15-летие с начала эксплуатации Ванкорского месторождения

Торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию состоялась в августе 2009 года, с этого момента идет отсчет промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении. Ванкор дал мощный старт развитию экономики и промышленного потенциала Красноярского края, который приобрел статус нефтедобывающего региона.