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Posted 23 августа, 03:32

Published 23 августа, 03:32

Modified 23 августа, 03:34

Updated 23 августа, 03:34

«РН-Ванкор» отмечает 15-летие с начала эксплуатации Ванкорского месторождения

«РН-Ванкор» отмечает 15-летие с начала эксплуатации Ванкорского месторождения

23 августа 2024, 03:32
Фото: Пресс-служба «РН-Ванкор»
Его разработка стала началом создания Ванкорского кластера месторождений, который сегодня стал основой «Восток Ойл» — крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтегазовой отрасли, реализуемого «РН-Ванкор» на севере Красноярского края.

В Красноярском крае «РН-Ванкор» — крупнейшее предприятие региона — отмечает 15 лет с начала промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении.

Торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию состоялась в августе 2009 года, с этого момента идет отсчет промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении. Ванкор дал мощный старт развитию экономики и промышленного потенциала Красноярского края, который приобрел статус нефтедобывающего региона.

С начала промышленной эксплуатации накопленная добыча нефти на Ванкорском кластере месторождений превысила 270 млн тонн нефти, а в Единую газотранспортную систему страны было направлено более 50 млрд м3 товарного газа.

С Ванкора началось активное освоение месторождений углеводородов Восточной Сибири. Он стал первым масштабным нефтегазовым проектом севера Красноярского края. В сжатые сроки в условиях полного отсутствия инфраструктуры был создан мощный промышленный центр.

С 2013 года «Роснефть» приступила к кластерному методу освоения близлежащих месторождений, объединенных единой инфраструктурой. В Ванкорский кластер вошли Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения.

Наукоемкие технологии, передовые экологические стандарты и прорывные инженерные решения стали основой успешного развития Ванкорского проекта. Месторождение является инновационной площадкой для внедрения передовых разработок. В настоящее время богатый опыт и технические решения, опробованные на Ванкоре, востребованы при реализации проекта «Восток Ойл».

#Диана Гусева
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