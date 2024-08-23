«РН-Ванкор» отмечает 15-летие с начала эксплуатации Ванкорского месторождения

Posted 23 августа, 03:32
Published 23 августа, 03:32
Modified 23 августа, 03:34
Updated 23 августа, 03:34
В Красноярском крае «РН-Ванкор» — крупнейшее предприятие региона — отмечает 15 лет с начала промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении.
Торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию состоялась в августе 2009 года, с этого момента идет отсчет промышленной добычи нефти на Ванкорском месторождении. Ванкор дал мощный старт развитию экономики и промышленного потенциала Красноярского края, который приобрел статус нефтедобывающего региона.
С начала промышленной эксплуатации накопленная добыча нефти на Ванкорском кластере месторождений превысила 270 млн тонн нефти, а в Единую газотранспортную систему страны было направлено более 50 млрд м3 товарного газа.
С Ванкора началось активное освоение месторождений углеводородов Восточной Сибири. Он стал первым масштабным нефтегазовым проектом севера Красноярского края. В сжатые сроки в условиях полного отсутствия инфраструктуры был создан мощный промышленный центр.
С 2013 года «Роснефть» приступила к кластерному методу освоения близлежащих месторождений, объединенных единой инфраструктурой. В Ванкорский кластер вошли Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения.
Наукоемкие технологии, передовые экологические стандарты и прорывные инженерные решения стали основой успешного развития Ванкорского проекта. Месторождение является инновационной площадкой для внедрения передовых разработок. В настоящее время богатый опыт и технические решения, опробованные на Ванкоре, востребованы при реализации проекта «Восток Ойл».