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Posted 23 августа, 09:15

Published 23 августа, 09:15

Modified 23 августа, 09:18

Updated 23 августа, 09:18

Публикуем прогноз погоды на сентябрь в Красноярске

Смотрим, какая погода будет в сентябре в Красноярске

23 августа 2024, 09:15
Фото: prmira.ru

Публикуем прогноз погоды на сентябрь в Красноярске

Первый месяц осени в Красноярске обещает быть дождливым и теплым — прогноз дали в сервисе «Яндекс. Погода».

По данным метеорологов сервиса, сентябрь в Красноярске — относительно теплый месяц со средней температурой около +11 градусов. В первый месяц осени прогнозируют всего пять ясных дней, еще 18 дней буду облачными, остальные — пасмурными.

Не первую половину сентября есть относительно точный прогноз. В начале месяца будет довольно тепло: днем до +20, а ночью до +15 до +18. Будут и прохладные дни с температурой около +14…+16 градусов днем и около +4…+7 ночью.

К середине сентября начнется похолодание. Температура будет около +8 днем, =3 ночью. В некоторые ночи ожидается до –1.

После 20 сентября «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Обещают прохладные дни с температурой от +6 до +10.

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Фото: yandex.ru/pogoda

Дождь, по прогнозу, будет идти 1, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25 и 29 числа.

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