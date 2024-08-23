Смотрим, какая погода будет в сентябре в Красноярске

Posted 23 августа, 09:15
Published 23 августа, 09:15
Modified 23 августа, 09:18
Updated 23 августа, 09:18
По данным метеорологов сервиса, сентябрь в Красноярске — относительно теплый месяц со средней температурой около +11 градусов. В первый месяц осени прогнозируют всего пять ясных дней, еще 18 дней буду облачными, остальные — пасмурными.
Не первую половину сентября есть относительно точный прогноз. В начале месяца будет довольно тепло: днем до +20, а ночью до +15 до +18. Будут и прохладные дни с температурой около +14…+16 градусов днем и около +4…+7 ночью.
К середине сентября начнется похолодание. Температура будет около +8 днем, =3 ночью. В некоторые ночи ожидается до –1.
После 20 сентября «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Обещают прохладные дни с температурой от +6 до +10.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.
Дождь, по прогнозу, будет идти 1, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25 и 29 числа.