В городе Бородино открыли мурал «Поколения»

Posted 23 августа, 09:37
Published 23 августа, 09:37
Modified 23 августа, 09:39
Updated 23 августа, 09:39
22 августа в городе Бородино Красноярского края в завершении «Урбан-кэмпа» Фонда Мельниченко состоялось торжественное открытие мурала «Поколения» на фасаде жилого дома на центральной улице Ленина. В церемонии открытия приняли участие глава Бородино Александр Веретенников, генеральный директор «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко, Заслуженный шахтер РФ Александр Шестаков, заместитель генерального директора, директор направления «Города» Фонда Мельниченко Александр Красавцев, творческая команда создателей нового арт-объекта, включая автора проекта — художника Вячеслава Каменских (Moff), а также жители города.
За время «Урбан-кэмпа» на художественных мастер-классах и лекциях о современном городском искусстве побывало более 200 человек. Жители Бородино, среди которых было много детей и подростков, узнали, какую роль играют арт-объекты в формировании городской среды и смогли раскрыть творческий потенциал, создавая из футболок, худи и шопперов свои собственные предметы искусства.
«Открытие мурала, посвящённого 75-летию Бородинского разреза, — это значимое событие для жителей. Этот уникальный подарок от Фонда Мельниченко не только украшает город, но и напоминает нам о важности истории и достижений, которые мы гордо продолжаем. Мурал станет символом нашего единства и вдохновения для будущих поколений, сохраняя память о трудовых подвигах и самоотверженности людей, стоявших у истоков развития разреза и города», — отметил глава города Бородино Александр Веретенников.
По словам Александра Красавцева, новый арт-объект показывает жителям Бородино связь поколения сильных и волевых людей, создававших угольную промышленность, с их наследниками, которым еще предстоит внести свой вклад.
«Мы уверены, что мурал станет ярким свидетельством того, что будущее начинается здесь и изменения к лучшему уже начались. Каждый может принять в них участие и стать „градообразующим человеком“, доказав, что города созданы для людей. Этому поспособствует и разработка мастер-плана — стартовал всероссийский конкурс по созданию этого стратегического документа как для Бородино, так и для других регионов присутствия СУЭК и СГК. Лучшие команды архитекторов, дизайнеров, экономистов и социологов именно вместе с неравнодушными горожанами подготовят этот важный документ, определяющий будущее», — отметил Александр Красавцев.