В городе Бородино открыли мурал «Поколения»

За время «Урбан-кэмпа» на художественных мастер-классах и лекциях о современном городском искусстве побывало более 200 человек. Жители Бородино, среди которых было много детей и подростков, узнали, какую роль играют арт-объекты в формировании городской среды и смогли раскрыть творческий потенциал, создавая из футболок, худи и шопперов свои собственные предметы искусства.