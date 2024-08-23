В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой

Posted 23 августа, 08:28
Published 23 августа, 08:28
Modified 23 августа, 09:11
Updated 23 августа, 09:11
В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» сообщили, что проверку организовали по просьбе крупной кондитерской компании.
21 августа в пробах масла обнаружили кишечную палочку, плесень и дрожжи, после чего результаты отправили производителю.
В «Центре оценки качества зерна» объяснили, что присутствие кишечной палочки в масле говорит об их фекальном загрязнении из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве.
Употребление продуктов с плесенью и чрезмерным содержанием дрожжей приводит к накоплению в организме человека токсичных веществ.
В итоге это становится причиной дисбактериоза, нарушением обмена веществ и расстройством функций ЖКТ.
В июне в Красноярском крае в молочных продуктах одного из местных производителей нашли кишечную палочку.
В «Центра оценки качества зерна» корреспонденту «ПМ» сообщили, что опасные микроорганизмы нашли в масле, твороге и кефире, которые решили проверить перед выпуском. В итоге выпуск продукции приостановили.