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Posted 23 августа, 08:28

Published 23 августа, 08:28

Modified 23 августа, 09:11

Updated 23 августа, 09:11

В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой

В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой

23 августа 2024, 08:28
Фото: 1MI
В Красноярске в сливочном масле одного из производителей выявили плесень, кишечную палочку и дрожжи.

В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» сообщили, что проверку организовали по просьбе крупной кондитерской компании.

21 августа в пробах масла обнаружили кишечную палочку, плесень и дрожжи, после чего результаты отправили производителю.

В «Центре оценки качества зерна» объяснили, что присутствие кишечной палочки в масле говорит об их фекальном загрязнении из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве.

Употребление продуктов с плесенью и чрезмерным содержанием дрожжей приводит к накоплению в организме человека токсичных веществ.

В итоге это становится причиной дисбактериоза, нарушением обмена веществ и расстройством функций ЖКТ.

В июне в Красноярском крае в молочных продуктах одного из местных производителей нашли кишечную палочку.

В «Центра оценки качества зерна» корреспонденту «ПМ» сообщили, что опасные микроорганизмы нашли в масле, твороге и кефире, которые решили проверить перед выпуском. В итоге выпуск продукции приостановили.

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