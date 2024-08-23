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Posted 23 августа, 02:52

Published 23 августа, 02:52

Modified 23 августа, 08:07

Updated 23 августа, 08:07

В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями

В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями

23 августа 2024, 02:52
Фото: t.me/modno15minut
В Красноярске на проспекте Мира открылся новый бар Oasis. Рассказываем, что там есть.

Бар открыли Кристина и Никита Лучинкины — они стояли у запусков The Welcome bar, All you need и «Глас».

Об открытии пишет автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно…» Илья Сураев. Он сообщил, что в заведении «уже встречают первых гостей» — оно работает в техническом режиме. Официальное открытие запланировано на 30 августа.

Фото: t.me/modno15minut

В плюсы заведения Сураев записал еду, экспериментальные коктейли, интерьер, где «сошлись» Берлин и Сингапур и «много-много винила».

Фото: t.me/modno15minut

Меню у бара небольшое: несколько закусок, два основных блюда, десерта и супа. Еще есть блюда на гриле и два вида роти — индийских лепешек с начинкой. Стоимость блюд — 180-790 рублей.

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