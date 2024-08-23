В Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников ИК-19. Что известно

Posted 23 августа, 11:28
Published 23 августа, 11:28
Modified 23 августа, 13:30
Updated 23 августа, 13:30
Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, заключенные убили одного из сотрудников исправительной колонии. Точное количество пострадавших не уточняется.
По информации телеграм-канала Baza, во время захвата якобы погибли три человека. Также Baza сообщает, что пяти заложникам удалось сбежать от захватчиков: четверо — это сотрудники колонии, один — заключенный.
Как утверждает телеграм-канал Shot, захватчики называют себя членами террористического и запрещённого «Исламского государства»*.
*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ.
В пресс-службе ФСИН России заявили, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.
«Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие».
Следком возбудил уголовные дела о захвате заложников (часть 4 статья 206 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 3 статья 321 УК РФ).
Захват заложников в ИК-19 — второе подобное происшествие в исправительных учреждениях России с начала этого лета. В июне в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО.