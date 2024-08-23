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Posted 23 августа, 11:28

Published 23 августа, 11:28

Modified 23 августа, 13:30

Updated 23 августа, 13:30

В Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников ИК-19. Что известно

В Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников ИК-19. Что известно

23 августа 2024, 11:28
Фото: t.me/shot_shot
Сегодня, 23 августа, в городе Суровикино заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 ГУФСИН по Волгоградской области, взяли в заложники сотрудников учреждения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, заключенные убили одного из сотрудников исправительной колонии. Точное количество пострадавших не уточняется.

По информации телеграм-канала Baza, во время захвата якобы погибли три человека. Также Baza сообщает, что пяти заложникам удалось сбежать от захватчиков: четверо — это сотрудники колонии, один — заключенный.

Как утверждает телеграм-канал Shot, захватчики называют себя членами террористического и запрещённого «Исламского государства»*.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ.

В пресс-службе ФСИН России заявили, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

«Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие».

Следком возбудил уголовные дела о захвате заложников (часть 4 статья 206 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 3 статья 321 УК РФ).

Захват заложников в ИК-19 — второе подобное происшествие в исправительных учреждениях России с начала этого лета. В июне в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО.

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