Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами

Напавшие называют себя членами «Исламского государства»*. Как передает телеграм-канал Shot, захватчики потребовали 2 миллиона долларов и вертолет с пилотом. Также, по информации канала, злоумышленники якобы потребовали организовать воздушный коридор для того, чтобы сбежать из России.