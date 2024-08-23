Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами

Posted 23 августа, 12:20
Published 23 августа, 12:20
Modified 23 августа, 14:47
Updated 23 августа, 14:47
Сегодня, 23 августа, в городе Суровикино заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 ГУФСИН по Волгоградской области, взяли в заложники сотрудников учреждения.
Напавшие называют себя членами «Исламского государства»*. Как передает телеграм-канал Shot, захватчики потребовали 2 миллиона долларов и вертолет с пилотом. Также, по информации канала, злоумышленники якобы потребовали организовать воздушный коридор для того, чтобы сбежать из России.
Сообщается, что захватчиков, предварительно, четверо и они вооружены. Более того, они заявили, что собрали в колонии СВУ и угрожают его взорвать.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что во время захвата заложников пострадали четверо сотрудников УФСИН. Сейчас они находятся в больнице. Shot сообщает, что одним из пострадавших является начальник ИК-19 Андрей Девятов. Сообщается о раненом заключенном.
По данным телеграм-канала Mash, в результате захвата ИК-19 были убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти.
Также Mash сообщает, что силовики оцепили территорию. На место происшествия прибыл вертолет санавиации. Для переговоров с захватчиками в колонию привезут муллу из волгоградской мечети.
Одного из заложников в колонии заставили на видео обратиться к Владимиру Путину и попросить его выполнить требования захватчиков. На другом напавшие позируют с флагом «Исламского государства»*.
Во время заседания Совбеза Путину доложили о захвате заложников в ИК-19.
*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ.