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Posted 23 августа, 12:20

Published 23 августа, 12:20

Modified 23 августа, 14:47

Updated 23 августа, 14:47

Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами

Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами

23 августа 2024, 12:20
Заключенные, которые захватили заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, выставили требования.

Сегодня, 23 августа, в городе Суровикино заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 ГУФСИН по Волгоградской области, взяли в заложники сотрудников учреждения.

Напавшие называют себя членами «Исламского государства»*. Как передает телеграм-канал Shot, захватчики потребовали 2 миллиона долларов и вертолет с пилотом. Также, по информации канала, злоумышленники якобы потребовали организовать воздушный коридор для того, чтобы сбежать из России.

Сообщается, что захватчиков, предварительно, четверо и они вооружены. Более того, они заявили, что собрали в колонии СВУ и угрожают его взорвать.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что во время захвата заложников пострадали четверо сотрудников УФСИН. Сейчас они находятся в больнице. Shot сообщает, что одним из пострадавших является начальник ИК-19 Андрей Девятов. Сообщается о раненом заключенном.

По данным телеграм-канала Mash, в результате захвата ИК-19 были убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти.

Также Mash сообщает, что силовики оцепили территорию. На место происшествия прибыл вертолет санавиации. Для переговоров с захватчиками в колонию привезут муллу из волгоградской мечети.

Одного из заложников в колонии заставили на видео обратиться к Владимиру Путину и попросить его выполнить требования захватчиков. На другом напавшие позируют с флагом «Исламского государства»*.

Во время заседания Совбеза Путину доложили о захвате заложников в ИК-19.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ.

#Никита Алексеев#Общество#Происшествия#Владимир Путин#Путин#Захват#Колония#Волгоград#Заключенные#Заложники
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