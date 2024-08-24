Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов

Posted 24 августа, 06:11
Published 24 августа, 06:11
Modified 24 августа, 17:46
Updated 24 августа, 17:46
Подборку бассейнов под крышей опубликовал «7 канал Красноярск».
В здании есть 25-метровый бассейн с подогревом, его глубина — от 1,2 метра до 1,8 метра.
Бассейн откроется 1 сентября и будет работать каждый день до начала следующего лета. Одно занятие длится 45 минут. Время работы — с 7:00 до 22:00.
В штате работает медик, у которого можно проходить осмотр, либо можно принести справку от врача. Купальник, очки, шапочку, полотенце, тапочки нужно принести с собой.
Можно посетить бассейн разово за 195 рублей или купить абонемент на месяц за 3,5 тысячи рублей.
Бассейн здесь длиннее обычного в два раза — 50 метров. Комплекс работает с 8:00 до 21:45. Нужна справка.
Стоимость одного посещения для взрослого зависит в зависимости от времени посещения: до 17:00 — 250 рублей, после — 300 рублей. Абонемент стоит 1,5 тысячи рублей за пять посещений или 3 тысячи рублей за 10 посещений.
Бассейны начнут работать с 1 сентября. Это стандартные 25-метровые бассейны с шестью дорожками и глубиной от 1,2 до 3,8 метра. Комплексы работают с 6:30 до 22:30.
Нужна справка от стороннего врача или медработника бассейна. Очки или шапочку за 50 рублей можно купить у администратора.
Стоимость одного посещения для студента СФУ составит 130-150 рублей, для всех остальных — 260-300 рублей в зависимости от времени.
Комплекс работает с 9:00 до 22:00. Сообщается, что справки не нужны. На входе можно купить купальник, шапочку, очки для плавания.
Вход можно оплатить за два часа, три часа и весь день — 1200, 1400 и 2100 рублей. В выходные стоимость повышается на 100 рублей.
Бассейн работает круглый год. Он имеет стандартную длину — 25 метров.
Но прийти можно только по абонементу на все услуги фитнес-клуба. Есть три вида: утренний, вечерний и визиты. Первые два стоят 30-34 тысячи рублей за год при ежедневном посещении, последний — 21 тысячу.
В заведении работает свой врач, который осматривает посетителей и выписывает справку для посещения бассейна. Экипировку для плавания можно взять напрокат. Посетителям выдают полотенца.
Бассейн пока не работает на время отключения горячей воды до 31 августа, после будет открыт каждый день.
Длина бассейна — 25 метров, глубина — от 1,3 до 2,1 метра. Можно приходить с 7:00 до 00:00. Сообщается, что справка не нужна.
Предметы для плавания можно купить в магазине клуба. Для тех, кто хочет заниматься аквафитнесом, есть специальное оборудование. В клубе уточнили «Проспекту Мира», что посещение безлимитное, но вход по абонементу. Абонементы есть разных форматов, стоят от 16,9 тысячи рублей.