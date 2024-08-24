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Posted 24 августа, 06:11

Published 24 августа, 06:11

Modified 24 августа, 17:46

Updated 24 августа, 17:46

Появился топ крытых бассейнов в Красноярске

Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов

24 августа 2024, 06:11
Фото: poolandgym.ru

Появился топ крытых бассейнов в Красноярске

В Красноярске закрылся пляж на острове Татышев, а на улице заметно холодает. Зато в городе начали открываться крытые бассейны. Для тех, кто хочет сходить поплавать, журналисты составили топ мест.

Подборку бассейнов под крышей опубликовал «7 канал Красноярск».

Спортивный комплекс «Сибиряк» на Ладо Кецховели

Фото: vk.com/sibiriaksk

В здании есть 25-метровый бассейн с подогревом, его глубина — от 1,2 метра до 1,8 метра.

Бассейн откроется 1 сентября и будет работать каждый день до начала следующего лета. Одно занятие длится 45 минут. Время работы — с 7:00 до 22:00.

В штате работает медик, у которого можно проходить осмотр, либо можно принести справку от врача. Купальник, очки, шапочку, полотенце, тапочки нужно принести с собой.

Можно посетить бассейн разово за 195 рублей или купить абонемент на месяц за 3,5 тысячи рублей.

Спортивный комплекс «Радуга» на Стасовой

Фото: vk.com/radugasibfu

Бассейн здесь длиннее обычного в два раза — 50 метров. Комплекс работает с 8:00 до 21:45. Нужна справка.

Стоимость одного посещения для взрослого зависит в зависимости от времени посещения: до 17:00 — 250 рублей, после — 300 рублей. Абонемент стоит 1,5 тысячи рублей за пять посещений или 3 тысячи рублей за 10 посещений.

Бассейны СФУ №2 (на левом берегу на Киренского) и №3 (на правом берегу в здании института цветных металлов)

Фото: vk.com/club223128866

Бассейны начнут работать с 1 сентября. Это стандартные 25-метровые бассейны с шестью дорожками и глубиной от 1,2 до 3,8 метра. Комплексы работают с 6:30 до 22:30.
Нужна справка от стороннего врача или медработника бассейна. Очки или шапочку за 50 рублей можно купить у администратора.

Стоимость одного посещения для студента СФУ составит 130-150 рублей, для всех остальных — 260-300 рублей в зависимости от времени.

Акваклуб «Вода» (рядом с музеем «Площадь Мира»)

Фото: vk.com/clubh2okrasnoyarsk

Комплекс работает с 9:00 до 22:00. Сообщается, что справки не нужны. На входе можно купить купальник, шапочку, очки для плавания.

Вход можно оплатить за два часа, три часа и весь день — 1200, 1400 и 2100 рублей. В выходные стоимость повышается на 100 рублей.

Фитнес-клуб Excellent (напротив остановки «ЭВРЗ»)

Фото: 2gis.ru/krasnoyarsk

Бассейн работает круглый год. Он имеет стандартную длину — 25 метров.

Но прийти можно только по абонементу на все услуги фитнес-клуба. Есть три вида: утренний, вечерний и визиты. Первые два стоят 30-34 тысячи рублей за год при ежедневном посещении, последний — 21 тысячу.

В заведении работает свой врач, который осматривает посетителей и выписывает справку для посещения бассейна. Экипировку для плавания можно взять напрокат. Посетителям выдают полотенца.

Фитнес-клуб Pool & Gym на Толстого

Фото: poolandgym.ru

Бассейн пока не работает на время отключения горячей воды до 31 августа, после будет открыт каждый день.

Длина бассейна — 25 метров, глубина — от 1,3 до 2,1 метра. Можно приходить с 7:00 до 00:00. Сообщается, что справка не нужна.

Предметы для плавания можно купить в магазине клуба. Для тех, кто хочет заниматься аквафитнесом, есть специальное оборудование. В клубе уточнили «Проспекту Мира», что посещение безлимитное, но вход по абонементу. Абонементы есть разных форматов, стоят от 16,9 тысячи рублей.

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