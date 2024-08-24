Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов

Бассейны начнут работать с 1 сентября. Это стандартные 25-метровые бассейны с шестью дорожками и глубиной от 1,2 до 3,8 метра. Комплексы работают с 6:30 до 22:30.

Нужна справка от стороннего врача или медработника бассейна. Очки или шапочку за 50 рублей можно купить у администратора.