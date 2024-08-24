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Posted 24 августа, 14:10

Published 24 августа, 14:10

Modified 30 августа, 17:11

Updated 30 августа, 17:11

Можно ли пить пиво каждый день? Отвечают красноярские врачи

Можно ли пить пиво каждый день? Отвечают красноярские врачи

24 августа 2024, 14:10
Фото: Ася Шарапова. 1MI
Красноярские врачи рассказали, сколько допускается пить пива относительно без вреда для здоровья (18+).

Мнение медиков приводит Ngs24.ru.

Эндокринолог и диетолог Ольга Цимбалова считает, что допустимая норма пива для взрослого человека — это 300 миллилитров пару раз в неделю. По ее мнению, если пить больше, то есть риск появления проблем со здоровьем. Например, нарушение стула, ожирение, феминизация мужской фигуры на фоне набора массы тела, увеличение грудных желез, негативное влияние на сердце, цирроз печени и другие.

Специалист советует выбирать качественные напитки без подсластителей, масел, смол и пенообразующих веществ. Важно следить за количеством выпитого и частотой употребления, а также обращать внимание на состав закусок.

Врач акушер-гинеколог Анастасия Хоришко говорит о данных Всемирной организации здравоохранения.

Она рассказала, что есть специальное понятие «стандартная порция алкоголя». Это количество напитка, содержащее 10 граммов алкоголя. Для пива этот показатель равен 250 миллилитрам. По данным ВОЗ, женщинам не навредят три таких стандартных порции, мужчинам — четыре.

Злоупотребление пивом, по словам гинеколога, серьезно влияет на гормональный фон женщины. Это может привести к нарушению менструального цикла, бесплодию, изменениям во внешности и так далее.

  • Ранее федеральный минздрав назвал допустимую норму ежедневного потребления алкоголя. По этим рекомендациям, порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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#Люди#Общество#Алкоголь#ВОЗ#Пиво#Врач
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