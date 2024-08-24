Можно ли пить пиво каждый день? Отвечают красноярские врачи

Posted 24 августа, 14:10
Published 24 августа, 14:10
Modified 30 августа, 17:11
Updated 30 августа, 17:11
Мнение медиков приводит Ngs24.ru.
Эндокринолог и диетолог Ольга Цимбалова считает, что допустимая норма пива для взрослого человека — это 300 миллилитров пару раз в неделю. По ее мнению, если пить больше, то есть риск появления проблем со здоровьем. Например, нарушение стула, ожирение, феминизация мужской фигуры на фоне набора массы тела, увеличение грудных желез, негативное влияние на сердце, цирроз печени и другие.
Специалист советует выбирать качественные напитки без подсластителей, масел, смол и пенообразующих веществ. Важно следить за количеством выпитого и частотой употребления, а также обращать внимание на состав закусок.
Врач акушер-гинеколог Анастасия Хоришко говорит о данных Всемирной организации здравоохранения.
Она рассказала, что есть специальное понятие «стандартная порция алкоголя». Это количество напитка, содержащее 10 граммов алкоголя. Для пива этот показатель равен 250 миллилитрам. По данным ВОЗ, женщинам не навредят три таких стандартных порции, мужчинам — четыре.
Злоупотребление пивом, по словам гинеколога, серьезно влияет на гормональный фон женщины. Это может привести к нарушению менструального цикла, бесплодию, изменениям во внешности и так далее.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.