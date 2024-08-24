Можно ли пить пиво каждый день? Отвечают красноярские врачи

Эндокринолог и диетолог Ольга Цимбалова считает, что допустимая норма пива для взрослого человека — это 300 миллилитров пару раз в неделю. По ее мнению, если пить больше, то есть риск появления проблем со здоровьем. Например, нарушение стула, ожирение, феминизация мужской фигуры на фоне набора массы тела, увеличение грудных желез, негативное влияние на сердце, цирроз печени и другие.