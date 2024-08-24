Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков

Сообщается, что во время этого его заметили полицейские во дворе в Железнодорожном районе Красноярска. Утверждается, что якобы «при обыске у спеца нашли больше сотни свертков с амфетамином, кетамином, гашишем и другими видами наркотиков, а также фотографии, на которых, предположительно, были запечатлены тайники с закладками».