Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков

Posted 24 августа, 11:01
Published 24 августа, 11:01
Modified 30 августа, 17:05
Updated 30 августа, 17:05
Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал «Борус. Люди». По его данным, сотрудник решил заработать денег и стал распространять закладки.
Сообщается, что во время этого его заметили полицейские во дворе в Железнодорожном районе Красноярска. Утверждается, что якобы «при обыске у спеца нашли больше сотни свертков с амфетамином, кетамином, гашишем и другими видами наркотиков, а также фотографии, на которых, предположительно, были запечатлены тайники с закладками».
Источник «Проспекта Мира» подтвердил факт случившегося, но подробностей уточнять не стал.
По нашим данным, против мужчины возбудили уголовное дело о попытке распространения наркотиков организованной группой в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункты а, г части 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.