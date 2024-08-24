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Posted 24 августа, 11:01

Published 24 августа, 11:01

Modified 30 августа, 17:05

Updated 30 августа, 17:05

Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков

Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков

24 августа 2024, 11:01
Фото: prmira.ru
Одного из сотрудников службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края подозревают в распространении наркотиков.

Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал «Борус. Люди». По его данным, сотрудник решил заработать денег и стал распространять закладки.

Сообщается, что во время этого его заметили полицейские во дворе в Железнодорожном районе Красноярска. Утверждается, что якобы «при обыске у спеца нашли больше сотни свертков с амфетамином, кетамином, гашишем и другими видами наркотиков, а также фотографии, на которых, предположительно, были запечатлены тайники с закладками».

Источник «Проспекта Мира» подтвердил факт случившегося, но подробностей уточнять не стал.

По нашим данным, против мужчины возбудили уголовное дело о попытке распространения наркотиков организованной группой в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункты а, г части 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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#Криминал#Наркотики#Полиция#МВД
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