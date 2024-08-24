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Posted 24 августа, 04:43

Published 24 августа, 04:43

Modified 30 августа, 17:03

Updated 30 августа, 17:03

Красноярца незаконно заставили заплатить за разбитый бокал в ресторане

Красноярца заставили заплатить в ресторане за разбитый бокал. Это законно?

24 августа 2024, 04:43
Фото: Мария Грехова. 1MI

Красноярца незаконно заставили заплатить за разбитый бокал в ресторане

Краевой Роспотребнадзор рассказал, должны ли посетители общепита платить за разбитую посуду.

С таким вопросом в ведомство обратился один из жителей и сообщил, что случайно разбил бокал в ресторане. В счет ему включили сумму за «бой посуды». Мужчина решил выяснить, законно ли это.

В Роспотребнадзоре ответили, что, согласно статье 211 Гражданского кодекса, ответственность за случайно разбитую посуду несет собственник заведения. «Даже если в меню есть прейскурант на этот случай, посетитель не обязан возмещать убытки».

Если же посуду разбили намеренно и у владельца есть доказательства, например, видео, то он может обратиться в суд.

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#Город#Люди#Общество#Роспотребнадзор#Бар
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