Красноярца заставили заплатить в ресторане за разбитый бокал. Это законно?

Posted 24 августа, 04:43
Published 24 августа, 04:43
Modified 30 августа, 17:03
Updated 30 августа, 17:03
С таким вопросом в ведомство обратился один из жителей и сообщил, что случайно разбил бокал в ресторане. В счет ему включили сумму за «бой посуды». Мужчина решил выяснить, законно ли это.
В Роспотребнадзоре ответили, что, согласно статье 211 Гражданского кодекса, ответственность за случайно разбитую посуду несет собственник заведения. «Даже если в меню есть прейскурант на этот случай, посетитель не обязан возмещать убытки».
Если же посуду разбили намеренно и у владельца есть доказательства, например, видео, то он может обратиться в суд.