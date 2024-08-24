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Posted 24 августа, 07:48

Published 24 августа, 07:48

Modified 30 августа, 16:59

Updated 30 августа, 16:59

Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!

Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!

24 августа 2024, 07:48
Фото: cam.krk.ru
В субботу, 24 августа, красноярцы встали в традиционные выходные пробки.

Затор образовался на Николаевском проспекте и мосту в сторону правого берега.

Фото: cam.krk.ru

Судя по 2гис, стоит и улица Свердловская в сторону зоопарка «Роев ручей», «Столбов» и выезда из города. На карте отмечены несколько аварий и ремонтные работы в этом районе.

Фото: prmira.ru

На картах красноярцы оставляют сообщения. Одни пишут о своих планах, другие шутят, третьи злятся, а некоторые предлагают решать проблему заторов.

«Последний день жирафов показывают».

«Едем тоже к жирафикам!»

«Че все ломанулись в „Роев ручей“».

«У меня лото, залетайте ко мне».

«Надоели строить свое метро! Пробки из-за вас!»

Фото: 2gis.ru/krasnoyarsk

Затруднения в движении есть на других участках, но этот самый крупный.

А в «Роевом ручье» «Проспекту Мира» сказали, что зоопарк каждые выходные проводит показательные кормления животных, но конкретно жирафов сегодня в программе нет. Но увидеть их можно — пока будет тепло, они будут оставаться в уличных вольерах. Зимой за ними можно наблюдать в теплых помещениях.

В зоопарке добавили, что действительно летом у них наплыв посетителей.

#Город#Люди#Общество#Николаевский мост#Пробки#Роев ручей#Свердловская#Заторы
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