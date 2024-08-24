Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!

А в «Роевом ручье» «Проспекту Мира» сказали, что зоопарк каждые выходные проводит показательные кормления животных, но конкретно жирафов сегодня в программе нет. Но увидеть их можно — пока будет тепло, они будут оставаться в уличных вольерах. Зимой за ними можно наблюдать в теплых помещениях.