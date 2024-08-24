Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!

Posted 24 августа, 07:48
Published 24 августа, 07:48
Modified 30 августа, 16:59
Updated 30 августа, 16:59
Затор образовался на Николаевском проспекте и мосту в сторону правого берега.
Судя по 2гис, стоит и улица Свердловская в сторону зоопарка «Роев ручей», «Столбов» и выезда из города. На карте отмечены несколько аварий и ремонтные работы в этом районе.
На картах красноярцы оставляют сообщения. Одни пишут о своих планах, другие шутят, третьи злятся, а некоторые предлагают решать проблему заторов.
«Последний день жирафов показывают».
«Едем тоже к жирафикам!»
«Че все ломанулись в „Роев ручей“».
«У меня лото, залетайте ко мне».
«Надоели строить свое метро! Пробки из-за вас!»
Затруднения в движении есть на других участках, но этот самый крупный.
А в «Роевом ручье» «Проспекту Мира» сказали, что зоопарк каждые выходные проводит показательные кормления животных, но конкретно жирафов сегодня в программе нет. Но увидеть их можно — пока будет тепло, они будут оставаться в уличных вольерах. Зимой за ними можно наблюдать в теплых помещениях.
В зоопарке добавили, что действительно летом у них наплыв посетителей.