Мальчик наругал мужчину за ходьбу по газону. И тот в ответ публично похвалил ребенка

Posted 24 августа, 15:00
Published 24 августа, 15:00
Modified 24 августа, 15:08
Updated 24 августа, 15:08
Такой пост опубликован в группе Солнечного в ВК. Администратор площадки Андрей Прохоров рассказал, что накануне гулял по аллее и в какой-то момент прошелся по газону. В это время мимо проезжал мальчик лет 10 и сделал мужчине замечание.
Красноярец тогда ничего не ответил, а сейчас решил высказаться в соцсетях и похвалить мальчика.
«Малой, признаю ошибку. Был не прав. Прогуливался по данной местности, сначала шёл по проезжей части (она перекрыта, идут работы), решил потом по газону перейти на пешеходную дорожку. В этот момент проезжал по дорожке парень лет 10-ти и говорит: „Зачем по газонам ходить-то! Для этого их что ли сажали!“
Честно говоря, я проглотил язык и не знал, что ответить. Но потом понял, что он прав, ведь газон выглядит лучше, чем когда истоптан тропинками. Хочу выразить огромную благодарность родителям за воспитание парня, за правильные мысли и то, что не боится выразить своё недовольство, когда видит явные нарушения».