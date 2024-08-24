Мальчик наругал мужчину за ходьбу по газону. И тот в ответ публично похвалил ребенка

Такой пост опубликован в группе Солнечного в ВК. Администратор площадки Андрей Прохоров рассказал, что накануне гулял по аллее и в какой-то момент прошелся по газону. В это время мимо проезжал мальчик лет 10 и сделал мужчине замечание.