Сразу в двух местах в центре обвалился асфальт. Почему и когда будет ремонт?

Posted 24 августа, 02:47
Published 24 августа, 02:47
Modified 30 августа, 16:37
Updated 30 августа, 16:37
Как сообщили в СГК, это произошло в результате проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ-2. В компании сказали, что во время такой проверки вода температурой + 38° C подается в трубопроводы под повышенным давлением — по этой схеме ищут слабые места теплосетей перед зимой и устраняют их.
Участки огородили. В СГК заявили, что ремонт пройдет в ближайшие дни.
В соцсетях иронизируют на тему метро и критикуют власти. По мнению некоторых жителей, городские службы работают не согласовано. «Сначала Маркса перекрываем, потом испытания проводим, зная, что порывы неизбежны, почему у нас все так».
Обновление. Провал на Кирова — Мира начали ремонтировать. Об этом сообщает СГК и публикует фото работ. Провал на Горького обещают отремонтировать 25 августа.