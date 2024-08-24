Сразу в двух местах в центре обвалился асфальт. Почему и когда будет ремонт?

Как сообщили в СГК, это произошло в результате проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ-2. В компании сказали, что во время такой проверки вода температурой + 38° C подается в трубопроводы под повышенным давлением — по этой схеме ищут слабые места теплосетей перед зимой и устраняют их.