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Posted 24 августа, 02:47

Published 24 августа, 02:47

Modified 30 августа, 16:37

Updated 30 августа, 16:37

Стало известно, почему обвалился асфальт в центре Красноярска

Сразу в двух местах в центре обвалился асфальт. Почему и когда будет ремонт?

24 августа 2024, 02:47
Фото: prmira.ru

Стало известно, почему обвалился асфальт в центре Красноярска

Накануне в центре Красноярска образовались два больших провала. Один из них находится на перекрестке Горького, второй на — Мира/Кирова.

Как сообщили в СГК, это произошло в результате проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ-2. В компании сказали, что во время такой проверки вода температурой + 38° C подается в трубопроводы под повышенным давлением — по этой схеме ищут слабые места теплосетей перед зимой и устраняют их.

провал на Горькогопровал на Горького
провал на Мира — Кировапровал на Мира — Кирова
провал на Горького. Фото: prmira.ru

Участки огородили. В СГК заявили, что ремонт пройдет в ближайшие дни.

В соцсетях иронизируют на тему метро и критикуют власти. По мнению некоторых жителей, городские службы работают не согласовано. «Сначала Маркса перекрываем, потом испытания проводим, зная, что порывы неизбежны, почему у нас все так».

Обновление. Провал на Кирова — Мира начали ремонтировать. Об этом сообщает СГК и публикует фото работ. Провал на Горького обещают отремонтировать 25 августа.

Фото: СГК
  • Из-за испытаний на ТЭЦ-2 до 31 августа воду отключили в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах.
#Город#Происшествия#Дороги#Ремонт#СГК#Асфальт#Ямы#Провал
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