«Большой Алтай» подарил звуковую палитру и истории кочевников

Posted 25 августа, 03:00
Published 25 августа, 03:00
Modified 26 августа, 13:29
Updated 26 августа, 13:29
Артисты из России, Китая, Монголии и Казахстана в самом сердце алтайских гор на курорте Сбера исполнили традиционную музыку в современном прочтении. Масштабные концерты под открытым небом стали главной событийной точкой фестивального творчества. Через музыку лучшие музыканты Международного фестиваля «Большой Алтай», организованного всесезонным курортом «Манжерок», рассказали истории своего народа и напомнили о вечных ценностях.
«Уверен, что именно здесь, на мультикультурной площадке, мы укрепляем связи между разными народами и формируем толерантное отношение друг к другу», — подчеркнул генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
В программе «Пять стран — один Алтай» — предстали звездные коллективы: национальный театр танца и песни «Алтам», заслуженный артист Республики Алтай, народный артист Хакасии Артур Марлужоков, тувинские группы Оduchu и Khoomei Beat, бурят-монгольская этно певица Арюухан Будаева, монгольская группа Etnicvoque, первая женщина, написавшая оперу в Кыргызстане Нур Чолпон,
На закрытой площадке прошла творческая встреча с участниками музыкальной группы Oduchu. Этот дуэт появился в 2018 году благодаря двум музыкантм из Кызыла — гитариста и звукорежиссера Чингиса Сорджу и знатока тувинского фольклора и горлового пения Менги Монгуша.
Технология создания музыки у дуэта проста: Менги ищет по всей республике и отбирает старинные сюжеты тувинского народного творчества, а Чингис вдыхает в них новую жизнь, переосмысливая и накладывая современные аранжировки, не забывая и о хоомей (горловом пении) и традиционных тувинских музыкальных инструментах.
На терассе курорта Монжерок вдали от людей прошел концерт-медитация от Акнар Таттибайкызы — потомственного носителя династии (7-поколение) кобызовой традиции из Казахстана.
Кобыз — инструмент удивительной формы и необыкновенно выразительный по богатству тембра. Кобыз род двухструнного альта, струны делаются из конских волос и играют на нем смычком. Его называют голосом казахской степи. Кобыз способен передавать звуки ветра, шелест травы, взмах крыльев взлетающей птицы, вой волчицы или свист выпущенной стрелы. Но главное, что мелодия — это еще чувства и переживания человека, его духовный мир, космос кочевника.
«Арт-терапия — концепция во всем мире. Антибиотики — это антижизнь, а все национальное лечит. И один из способов — это музыка. Я очень рада находиться на фестивале „Большой Алтай“. Я считаю, что любой предмет имеет свою душу и тогда он становится живым и настоящим, и я для этого придумала новый термин в искусствоведении — это анимизация. Если у людей открыты сердца, то музыка, исполненная на таких инструментах может лечить. Музыкальную терапию нужно принимать лежа, чтобы было полное расслабление. Мои записи используются для релаксации на сеансах психотерапии», — рассказала Акнар Таттибайкызы.
На концерте «Сила притяжения — Алтай» выступили хедлайнеры фестиваля. Всемирно известный казахский музыкальный этно-фольклорный ансамбль «Туран» показал силу традиционной казахской музыки в современной обработке. С этнической музыкой Горного Алтая гостей познакомила группа «Новая Азия» совместно с харизматичным Добрыней Сатиным. Горловое пение и необычные тюркские инструменты поведали героические эпосы и мифы древнего Алтая. Несмотря на дождь, зрители очень тепло поддерживали музыкантов — подпевали, танцевали, а когда стемнело — включили фонарики на своих телефонах.
Театральная программа фестиваля представила лучшие постановки стран Большого Алтая. Гости увидели 12 зарубежных и российских постановок, среди них участники самой престижной в России театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая Маска». Фестивальные спектакли оценило и экспертное жюри из Москвы и Санкт-Петербурга.
«Вряд ли где-то еще можно встретить подобные мультикультурные проекты. Все спектакли-участники — номинанты различных театральных премий. Постановки, вошедшие в программу — лучшие образцы театра Большого Алтая. Спектакли прошли на территории курорта Сбера „Манжерок“, в месте с невероятной энергетикой», — отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Шербинин.
Открыл программу героический эпос алтайского народа «Маадай-Кара» — самое сложное произведение в ряду алтайских сказаний, которое разыграли на лоне природы. Эксперты считают, что с этой постановки Андрея Борисова началась театральная визуализация эпосов народов Евразии.
Тему подвигов героев раскрыл цветной теневой спектакль «Подарок» Тувинского государственного театра кукол. Постановка Айдыса Чадамба — первый проект молодого режиссера и первый цветной теневой спектакль в Туве.
Тему мужества, борьбы с несправедливостью продолжил спектакль «Долгин» («Волна») по роману Тодда Штрассера. Постановку старейшего в республике Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева считают новым пластическим почерком театра.
Монгольский театр кукол «Гэр» представил зрителям древнюю народную легенду «Стрелок Большой Палец». Когда-то очень давно на небе светило семь солнц, а от жары которой страдали и люди, и звери. Гордый охотник Эрхий Мэргэн вызвался сбить с первой попытки все семь солнц. Другие охотники утверждали, что у него это не получится. Тогда Эрхий Мэргэн поклялся отрубить себе большой палец — самый важный для лучника, если он хоть раз промахнется. Первыми шестью выстрелами он сбил шесть солнц, но седьмая стрела угодила в хвост пролетавшей ласточке.
С тех пор осталось одно солнце, у ласточки хвост с дыркой, а что случилось с охотником — можно узнать, посмотрев спектакль. Эта работа режиссера Буды Анхбаатара больше напоминает перформанс в монгольской юрте — игра со светом и тенью, кукольные персонажи и живая музыка.
В финале театральной программы зрители увидели интерактивный моноспектакль «Старик и море», привезенный из Бурятии. Это история о противостоянии водной стихии и духовной силы человека. Народный артист Бурятии Баста Цыденов под аккомпанемент моринхура, подобно буддистским монахам, рассказывает историю старика и рисует мандалу — сакральный символ, означающий миропорядок.
«На фестивале „Большой Алтай“ дано такое мощное начало. Во всем этом присутствует созвучие разных языков: бурятский, монгольский, тувинский, хакасский, алтайский — неведанная мелодия, а за всем за этим энергия. Ведь национальный эпос очень непросто донести до зрителя, сохранив самобытность и не поддаться продаже, потому что это то, что продать невозможно — это корни», — делится Борис Константинов — режиссёр и драматург, заслуженный деятель искусств России, лауреат Российской театральной премии «Золотая Маска».- «Ценность и нужность этого фестиваля безусловно велика, хочется чтобы он продолжался. Здесь место силы, и пусть оно будет наполнено не только прекрасными дорогими гостями, но и настоящим искусством, идущим от души и сердца».
Самым долгожданным подарком для гостей фестиваля стало огенное шоу «Золотой Дракон» с танцами, акробатикой, музыкой и народными песнями. Гости увидели традиционный китайский танец с веерами и 18-ти метровым драконом в главной роли.
«Программу, которую вы сегодня увидели мы готовили долго, специально для „Большого Алтая“. Мы использовали спецэффекты мирового класса. Команда подбиралась из профессиональных акробатов, танцоров и фаирменов. Это шоу мы делали исходя из традиций Китая. Аналогов этого шоу нет. — рассказывает артист „The best show“ Артем Афутин. — Наш коллектив впервые на таком фестивале. И то, что мы тут увидели как объединябтся разные народы, показывают свою культуру, искусство — это правда захватывает дух, это стоит увидеть живьем, прочувствовать, стоя рядом с артистами».