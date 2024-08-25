«Большой Алтай» подарил звуковую палитру и истории кочевников

«Арт-терапия — концепция во всем мире. Антибиотики — это антижизнь, а все национальное лечит. И один из способов — это музыка. Я очень рада находиться на фестивале „Большой Алтай“. Я считаю, что любой предмет имеет свою душу и тогда он становится живым и настоящим, и я для этого придумала новый термин в искусствоведении — это анимизация. Если у людей открыты сердца, то музыка, исполненная на таких инструментах может лечить. Музыкальную терапию нужно принимать лежа, чтобы было полное расслабление. Мои записи используются для релаксации на сеансах психотерапии», — рассказала Акнар Таттибайкызы.