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Posted 25 августа, 11:04

Published 25 августа, 11:04

Modified 25 августа, 11:05

Updated 25 августа, 11:05

«Добро пожаловать в ад»: красноярцы встали в огромную пробку на въезде в город

«Добро пожаловать в ад»: красноярцы встали в огромную пробку на въезде в город

25 августа 2024, 11:04
Фото: 2gis.ru
Сегодня, 25 августа, автомобилисты попали в гигантскую пробку, которая начинается между Кускуном и Тертежом, и тянется до Вознесенки.

Судя по сервису 2gis, расстояние между населенными пунктами составляет почти 30 километров.

Фото: 2gis.ru

Также на карте указано, что на одном из участков трассы P-255 возле Красноярска идут ремонтные работы.

А вот что пишут водители, пока стоят в пробке:

«Пробка», — сообщает Татьяна
«Добро пожаловать в ад», — говорит Ирина
«Когда ближайший туалет?» — спрашивает Анастасия
«Чего стоим-то?», — задается вопросом Ирина
«Чел на красном „Опеле“. Сними свои стремные перчатки, ты бесишь», — пишет Андрей.

Также красноярцы сообщают о пробке на улице Глинки. При этом, судя по карте, там нет ДТП и не проводятся ремонтные работы.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пробки#Автомобиль#Автомобили#Водители
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