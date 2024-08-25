«Добро пожаловать в ад»: красноярцы встали в огромную пробку на въезде в город

Posted 25 августа, 11:04
Published 25 августа, 11:04
Modified 25 августа, 11:05
Updated 25 августа, 11:05
Судя по сервису 2gis, расстояние между населенными пунктами составляет почти 30 километров.
Также на карте указано, что на одном из участков трассы P-255 возле Красноярска идут ремонтные работы.
А вот что пишут водители, пока стоят в пробке:
«Пробка», — сообщает Татьяна
«Добро пожаловать в ад», — говорит Ирина
«Когда ближайший туалет?» — спрашивает Анастасия
«Чего стоим-то?», — задается вопросом Ирина
«Чел на красном „Опеле“. Сними свои стремные перчатки, ты бесишь», — пишет Андрей.
Также красноярцы сообщают о пробке на улице Глинки. При этом, судя по карте, там нет ДТП и не проводятся ремонтные работы.