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Posted 25 августа, 10:04

Published 25 августа, 10:04

Modified 25 августа, 10:26

Updated 25 августа, 10:26

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова

25 августа 2024, 10:04
Фото: t.me/av_uss
Красноярские политики прокомментировали задержание создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

По информации французских СМИ, Павла Дурова задержали 24 августа. Сообщается, что задержание бизнесмена связано с тем, что он якобы является соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за плохой модерации в Telegram.

Как заявляет ТАСС со ссылкой на посольство РФ, на данный момент Франция «уклоняется» от контакта по ситуации с задержанием Павла Дурова.

О задержании бизнесмена в соцсетях высказался сенатор и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать» — так в переводе на русский выглядит обвинение в адрес Павла Дурова».

Бывший глава региона написал, что его такой исход событий не удивляет, и заявил, что это уже стало системой.

Сенатор Совфеда РФ от Красноярского края Андрей Клишас в своем телеграм-канале назвал задержание Дурова «продолжением французской борьбы за „свободу слова“ и „европейские ценности“».

Депутат краевого заксобрания Денис Терехов не остался в стороне и тоже высказался о ситуации.

«Я/Мы Дуров. Уже появилось, не видели?»
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