Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова

Posted 25 августа, 10:04
Published 25 августа, 10:04
Modified 25 августа, 10:26
Updated 25 августа, 10:26
По информации французских СМИ, Павла Дурова задержали 24 августа. Сообщается, что задержание бизнесмена связано с тем, что он якобы является соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за плохой модерации в Telegram.
Как заявляет ТАСС со ссылкой на посольство РФ, на данный момент Франция «уклоняется» от контакта по ситуации с задержанием Павла Дурова.
О задержании бизнесмена в соцсетях высказался сенатор и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс:
«Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать» — так в переводе на русский выглядит обвинение в адрес Павла Дурова».
Бывший глава региона написал, что его такой исход событий не удивляет, и заявил, что это уже стало системой.
Сенатор Совфеда РФ от Красноярского края Андрей Клишас в своем телеграм-канале назвал задержание Дурова «продолжением французской борьбы за „свободу слова“ и „европейские ценности“».
Депутат краевого заксобрания Денис Терехов не остался в стороне и тоже высказался о ситуации.
«Я/Мы Дуров. Уже появилось, не видели?»