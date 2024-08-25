Красноярцам рассказали, как не отравиться дынями и арбузами

Posted 25 августа, 12:35
Published 25 августа, 12:35
Modified 25 августа, 12:35
Updated 25 августа, 12:35
Как советуют специалисты ведомства, перед тем как разрезать арбуз или дыню, необходимо вымыть их теплой водой с мылом.
Дело в том, что на кожуре остаются часты земли, пыли и различные микроорганизмы. При попадании внутрь плода они в будущем могут стать возбудителями кишечной инфекции.
В Роспотребнадзоре отмечают, что, если после разрезания арбуза от него исходит кислый запах, то есть его не следует. Специалисты советуют хранить разрезанные арбузы и дыни в холодильнике.
Также в ведомстве рекомендуют покупать арбузы и дыни лишь в местах санкционированной торговли.