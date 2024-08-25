prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа, 12:35

Published 25 августа, 12:35

Modified 25 августа, 12:35

Updated 25 августа, 12:35

Красноярцам рассказали, как не отравиться дынями и арбузами

Красноярцам рассказали, как не отравиться дынями и арбузами

25 августа 2024, 12:35
Фото: 1MI
В краевом Роспотребнадзоре дали жителям Красноярского края несколько советов, которые помогут избежать отравления дынями и арбузами.

Как советуют специалисты ведомства, перед тем как разрезать арбуз или дыню, необходимо вымыть их теплой водой с мылом.

Дело в том, что на кожуре остаются часты земли, пыли и различные микроорганизмы. При попадании внутрь плода они в будущем могут стать возбудителями кишечной инфекции.

В Роспотребнадзоре отмечают, что, если после разрезания арбуза от него исходит кислый запах, то есть его не следует. Специалисты советуют хранить разрезанные арбузы и дыни в холодильнике.

Также в ведомстве рекомендуют покупать арбузы и дыни лишь в местах санкционированной торговли.

  • Тут мы подробно рассказывали, как правильно выбрать спелые арбузы и дыни.
Читайте также:
Красноярцам рассказали, как выбрать черешню и где её лучше покупатьКрасноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за гнилые фрукты
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Арбузы#Фрукты
Подпишитесь
Популярное