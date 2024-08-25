Осенью многие таксисты уволятся, а цены вырастут? Спросили «Максим» и «Яндекс»

Posted 25 августа, 03:00
Published 25 августа, 03:00
Modified 25 августа, 03:00
Updated 25 августа, 03:00
По замыслу, благодаря нововведению пассажиры смогут рассчитывать на компенсацию до 2 миллионов рублей в случае вреда жизни и здоровью, а также при повреждении имущества.
Как пишут «Известия», 75% водителей не выполнили новые требования для работы. Издание со ссылкой на Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» отмечает, что для получения ОСГОП у водителей должно быть разрешение на работу.
Глава ассоциации Валерий Корнеев отмечает, что сейчас в такси работают 2,5 миллиона человек: 1,5 миллиона — самозанятые, остальные — работают в таксопарках.
По данным Минтранса, на сегодняшний день только у 25% водителей есть разрешение на работу. Для его получения нужно выполнить требования 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа».
Среди которых:
Валерий Корнеев отмечает, что в России нет инфраструктуры для того, чтобы самозанятые водители смогли выполнить эти условия. В итоге, считает он, в основном разрешение на работу получат сотрудники таксопарков.
Таксопарки просили Минфин и Минтранс перенести срок вступления новых правил в силу на 2028 год, однако в ведомствах это предложение не поддержали.
В настоящий момент большинство таксистов находятся в серой зоне и не имеют возможности легализоваться, подчеркнул эксперт, говорит Валерий Корнеев.
По словам эксперта, с первого сентября сотрудники Госавтоинспекции получат право проверять водителей на наличие полиса ОСГОП, которого у водителей в регионах, с высокой долей вероятности, не будет.
«В результате это только подтолкнет их покинуть рынок и сменить вид деятельности, что грозит дефицитом водителей», — добавляет Корнеев.
Представители отрасли считают, что уже осенью 2024 года цены на поездку в такси могут вырасти на 10-30%. Повышение объясняют ожидаемым сокращением числа водителей и увеличением расходов на запчасти и топливо.
«Проспект Мира» пообщался с представителями агрегаторов такси в Красноярске и узнал, как они относятся к введению новых правил и повлияет ли это на работу компаний.
В пресс-службе «Максим» нам рассказали, что раньше обязательное страхование ответственности перевозчика действовало только в общественном транспорте (исключение — метро и такси).
«Продажа таких полисов для такси еще не начиналась, механизмов и практики не наработано. Например, в общественном транспорте основанием для выплаты пострадавшему пассажиру по ОСГОП является билет, а в такси нет билетов. Как пострадавший будет доказывать страховой, что он был пассажиром такси? Даже на этот принципиальный вопрос сейчас ни у кого нет ответа. Соответственно, влияние нововведения на стоимость поездок пока сложно оценить.
В интересах пассажиров в сервисе „Максим“ продолжит действовать программа материальной помощи пострадавшим на заказах. По методикам и максимальной сумме выплаты в 2 миллиона рублей каждому пострадавшему, программа подобна ОСГОП. Отличие в том, что в сервисе „Максим“ защищены жизнь и здоровье не только пассажиров, но и водителей».
Представитель «Яндекс.Такси» заявил «ПМ» о том, что они не ожидают резкого оттока водителей, так как с 1 сентября у таксистов будет 60 дней для приобретения полиса ОСГОП.
«Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров.
Мы стремимся к тому, чтобы всё обязательное страхование было доступно водителю онлайн и покрывало реальное время работы. Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование».
Также представитель «Яндекс.Такси» сообщил «Проспекту Мира», что они сохранят страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 миллиона рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными.