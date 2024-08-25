Похолодание и дожди. Вот прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске

Posted 25 августа, 06:00
Published 25 августа, 06:00
Modified 25 августа, 10:27
Updated 25 августа, 10:27
По данным gismeteo, в понедельник, 26 августа, ночью будет +16, днем ожидается +20 градусов. В течение дня прогнозируется небольшой дождь.
Во вторник, 27 августа, ожидается небольшой дождь и похолодание в темное время суток до +14, в дневное время воздух прогреется до +21.
Среда, 28 августа, станет самым холодным днем новой рабочей недели. Днем прогнозируется около +18 градусов, ночью +14.
В четверг, 29 августа, ночью будет +13, днем воздух прогреется до +21. В пятницу, 30 августа, ночью похолодает до +11, днем ожидается до +22 градусов.
Отметим, что с понедельника по пятницу прогнозируются дожди — в день будет выпадать от 0,2 до 6,5 мм осадков.