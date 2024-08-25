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Posted 25 августа, 06:00

Published 25 августа, 06:00

Modified 25 августа, 10:27

Updated 25 августа, 10:27

В Красноярске на новой рабочей неделе будет прохладно и дождливо

Похолодание и дожди. Вот прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске

25 августа 2024, 06:00
Фото: prmira.ru

В Красноярске на новой рабочей неделе будет прохладно и дождливо

Публикуем прогноз погоды с 26 по 30 августа. Синоптики обещают, что в последнюю рабочую неделю августа в город придут похолодание и дожди.

По данным gismeteo, в понедельник, 26 августа, ночью будет +16, днем ожидается +20 градусов. В течение дня прогнозируется небольшой дождь.

Во вторник, 27 августа, ожидается небольшой дождь и похолодание в темное время суток до +14, в дневное время воздух прогреется до +21.

Среда, 28 августа, станет самым холодным днем новой рабочей недели. Днем прогнозируется около +18 градусов, ночью +14.

В четверг, 29 августа, ночью будет +13, днем воздух прогреется до +21. В пятницу, 30 августа, ночью похолодает до +11, днем ожидается до +22 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Отметим, что с понедельника по пятницу прогнозируются дожди — в день будет выпадать от 0,2 до 6,5 мм осадков.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Дождь#Лето#Прогноз#Август#Холод
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