Синоптики дали предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске

Posted 25 августа, 02:45
Published 25 августа, 02:45
Modified 25 августа, 04:05
Updated 25 августа, 04:05
1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому это будет выходной день и торжественные мероприятия перенесли на следующий день.
По данным сервиса gismeteo, в понедельник, 2 сентября, утром будет около +13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20, вечером температура воздуха упадет до +13. В течение суток прогнозируются дожди.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», утром в День знаний в Красноярске будет от +10 до +13 и небольшой дождь. Предварительно, дождь ожидается и в дневное время. Температура воздуха в этой половине дня составит +16 градусов. Вечером ожидается похолодание до +14.
По данным сайта Ru-meteo, 2 сентября в городе в течение суток прогнозируются дожди. Утром будет +12, днем +15, вечером +15.