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Posted 25 августа, 02:45

Published 25 августа, 02:45

Modified 25 августа, 04:05

Updated 25 августа, 04:05

Появился предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске

25 августа 2024, 02:45
Фото: 1MI

Появился предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске

Появился предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске. В этом году во всех школах Красноярска линейки официально пройдут 2 сентября.

1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому это будет выходной день и торжественные мероприятия перенесли на следующий день.

Фото: gismeteo.ru

По данным сервиса gismeteo, в понедельник, 2 сентября, утром будет около +13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20, вечером температура воздуха упадет до +13. В течение суток прогнозируются дожди.

Фото: Яндекс. Погода

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», утром в День знаний в Красноярске будет от +10 до +13 и небольшой дождь. Предварительно, дождь ожидается и в дневное время. Температура воздуха в этой половине дня составит +16 градусов. Вечером ожидается похолодание до +14.

Фото: ru-meteo.com

По данным сайта Ru-meteo, 2 сентября в городе в течение суток прогнозируются дожди. Утром будет +12, днем +15, вечером +15.

  • Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет жителей Красноярска в сентябре.
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