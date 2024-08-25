Синоптики дали предварительный прогноз погоды на День знаний в Красноярске

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», утром в День знаний в Красноярске будет от +10 до +13 и небольшой дождь. Предварительно, дождь ожидается и в дневное время. Температура воздуха в этой половине дня составит +16 градусов. Вечером ожидается похолодание до +14.