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Posted 25 августа, 04:30

Published 25 августа, 04:30

Modified 25 августа, 04:30

Updated 25 августа, 04:30

В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр

В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр

25 августа 2024, 04:30
Фото: 2gis.ru / Людмила Мизина
В Красноярске планируют отреставрировать 120-летнее здание, которое находится на территории бывшего комбайнового завода. В здании хотят сделать бизнес-центр.

Речь идет о памятнике архитектуры — «Хозяйственная постройка Красноярского казенного винного склада». Это четырехэтажное кирпичное здание 1904 года постройки, расположенное на улице Профсоюзов, 3.

Фото: 2gis.ru / Владислав Никитин

Акт с заключением госэкспертизы опубликовали на сайте краевой службы по госохране объектов культурного наследия. Судя по документам, проект реставрации здания разработала компания «ПроектСтройСервис».

В ходе работ специалисты должны будут заменить крышу, восстановить кирпичную кладку, окна и двери, а также укрепить фундамент. Во внутреннем дворе сделают инженерно-технический комплекс.

Планируется, что на первом этаже будут располагаться заведения общественного питания, на других — офисы. Памятник архитектуры переделают для коммерческого использования.

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