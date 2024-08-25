В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр

Posted 25 августа, 04:30
Published 25 августа, 04:30
Modified 25 августа, 04:30
Updated 25 августа, 04:30
Речь идет о памятнике архитектуры — «Хозяйственная постройка Красноярского казенного винного склада». Это четырехэтажное кирпичное здание 1904 года постройки, расположенное на улице Профсоюзов, 3.
Акт с заключением госэкспертизы опубликовали на сайте краевой службы по госохране объектов культурного наследия. Судя по документам, проект реставрации здания разработала компания «ПроектСтройСервис».
В ходе работ специалисты должны будут заменить крышу, восстановить кирпичную кладку, окна и двери, а также укрепить фундамент. Во внутреннем дворе сделают инженерно-технический комплекс.
Планируется, что на первом этаже будут располагаться заведения общественного питания, на других — офисы. Памятник архитектуры переделают для коммерческого использования.