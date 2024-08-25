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Posted 25 августа, 03:57

Published 25 августа, 03:57

Modified 25 августа, 04:04

Updated 25 августа, 04:04

В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской

В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской

25 августа 2024, 03:57
Фото: t.me/kraschp
Сегодня, 25 августа, в Красноярске BMW влетел в витрину гипермаркета «Лента».

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло в 05:30 на улице Ястынской, 19д.

Предварительно, водитель BMW ехал по парковке гипермаркета, не справился с управлением и влетел в фасад здания.

Фото: t.me/mvd_24
«В момент ДТП в салоне были двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают, кто из мужчин находился за рулем иномарки в момент аварии».

Корреспонденту «ПМ» в Госавтоинспекции также уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности случившегося.

  • Ранее мы рассказывали о том, что в Красноярске закусочную протаранил автомобиль и там повесили милый баннер.
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