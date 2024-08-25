В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской

Posted 25 августа, 03:57
Published 25 августа, 03:57
Modified 25 августа, 04:04
Updated 25 августа, 04:04
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло в 05:30 на улице Ястынской, 19д.
Предварительно, водитель BMW ехал по парковке гипермаркета, не справился с управлением и влетел в фасад здания.
«В момент ДТП в салоне были двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают, кто из мужчин находился за рулем иномарки в момент аварии».
Корреспонденту «ПМ» в Госавтоинспекции также уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности случившегося.