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Posted 25 августа, 07:10

Published 25 августа, 07:10

Modified 26 августа, 07:21

Updated 26 августа, 07:21

В Красноярском крае установили новый памятник Сталину

В Красноярском крае установили новый памятник Сталину

25 августа 2024, 07:10
Фото: vk.com/turuhanskadm
В Красноярском крае в Туруханском районе установили памятник Иосифу Сталину. Скульптура вождя высотой 3,5 метра появилась в поселке Курейка.

С 1913 по 1916 год Сталин находился в ссылке в Туруханском районе, в том числе в поселке Курейка. Там он жил в рыбацком доме, где в 1938 году открыли музей.

В 1950-е годы заключенные построили павильон-пантеон, куда приезжали туристы. В 1961 году музей закрыли после развенчания «культа личности». В 1996 году здание сгорело.

Вот так выглядел пантеон Сталина в КурейкеВот так выглядел пантеон Сталина в Курейке
Вот так выглядел пантеон Сталина в КурейкеВот так выглядел пантеон Сталина в Курейке
Вот так выглядел пантеон Сталина в Курейке. Фото: visitsiberia.info

Как рассказали в администрации Туруханского района, монумент появился в рамках создания рекреационно-туристической зоны возле разрушенного музея-пантеона Сталина.

Фото: vk.com/turuhanskadm

Помимо скульптуры вождя там установили информационные стенды и обустроили дорожки. Местные власти считают, что место будет привлекать туристов.

Согласно тендеру, появившемуся в июне 2024 года, благоустройство территории обошлось в 11,7 млн рублей.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Туризм#Памятник#Красноярский край#История#Туруханский район#Иосиф Сталин
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