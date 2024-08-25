В Красноярском крае установили новый памятник Сталину

Posted 25 августа, 07:10
Published 25 августа, 07:10
Modified 26 августа, 07:21
Updated 26 августа, 07:21
С 1913 по 1916 год Сталин находился в ссылке в Туруханском районе, в том числе в поселке Курейка. Там он жил в рыбацком доме, где в 1938 году открыли музей.
В 1950-е годы заключенные построили павильон-пантеон, куда приезжали туристы. В 1961 году музей закрыли после развенчания «культа личности». В 1996 году здание сгорело.
Как рассказали в администрации Туруханского района, монумент появился в рамках создания рекреационно-туристической зоны возле разрушенного музея-пантеона Сталина.
Помимо скульптуры вождя там установили информационные стенды и обустроили дорожки. Местные власти считают, что место будет привлекать туристов.
Согласно тендеру, появившемуся в июне 2024 года, благоустройство территории обошлось в 11,7 млн рублей.