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Posted 25 августа, 07:45

Published 25 августа, 07:45

Modified 25 августа, 07:45

Updated 25 августа, 07:45

Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

25 августа 2024, 07:45
Фото: 1MI
В Красноярском крае 25 и 26 августа прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом заявили в Среднесибирском УГМС.

По информации синоптиков, сегодня в воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в центральных и южных районах региона прогнозируются сильные дожди с грозами и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с и более. Такая же погода ожидается в течение понедельника, 26 августа.

В Красноярске 26 августа будет облачно с прояснениями, прогнозируются дождь и гроза. Ночью будет +14…+16 градусов, днем — от +18 до +20.

  • Тут мы подробно рассказали о том, какая погода ожидает жителей Красноярска в последнюю рабочую неделю августа.
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