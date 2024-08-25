Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

По информации синоптиков, сегодня в воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в центральных и южных районах региона прогнозируются сильные дожди с грозами и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с и более. Такая же погода ожидается в течение понедельника, 26 августа.