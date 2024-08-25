Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

Posted 25 августа, 07:45
Published 25 августа, 07:45
Modified 25 августа, 07:45
Updated 25 августа, 07:45
По информации синоптиков, сегодня в воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в центральных и южных районах региона прогнозируются сильные дожди с грозами и град. Скорость ветра может достигать 25 м/с и более. Такая же погода ожидается в течение понедельника, 26 августа.
В Красноярске 26 августа будет облачно с прояснениями, прогнозируются дождь и гроза. Ночью будет +14…+16 градусов, днем — от +18 до +20.