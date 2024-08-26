Что красноярцы думают о похоронах живых людей, которые проводят в России

Posted 26 августа, 12:07
Published 26 августа, 12:07
Modified 26 августа, 12:09
Updated 26 августа, 12:09
Судя по сообщениям СМИ, «гроботерапия» пользуется популярностью среди россиян. Одним из тех, кто предложил услугу, является ижевский центр ритуальных услуг.
За 150 тысяч живого человека могут «похоронить» и вместо поминок устроить чаепитие с пришедшими родственниками. Представители центра утверждают, что услуга популярна среди тех, кто потерял близких, пережил развод или слишком занят.
В Красноярске «гроботерапию» на данный момент не проводят. «Проспект Мира» обзвонил 10 похоронных бюро, представители восьми из них заявили, что оказывают только стандартные услуги.
В одном салоне нам рассказали, что хотели ввести «гроботерапию» для клиентов, однако пока от этой идеи отказались. В другом похоронном агентстве заявили, что готовы выслушать и рассмотреть желания клиента.
После публикации «Проспект Мира» решил посмотреть, как красноярцы отреагировали на новость о «гроботерапии» и что они думают о людях, которые хотят воспользоваться услугой.
Так, в паблике «Я люблю Красноярск» под постом об этом оставили 23 комментария. Большинство из них — негативные.
«Есть фильм ужасов про такую психотерапию. Там в сюжете речь идет о ритуале для выхода из депрессии. Действие происходит в Японии или Кореи».
«Отправить всех с „гроботерапии“ на СВО и все. Деньги пойдут на дело…».
«Поддерживаю! И первого клиента после подготовки, и коммерсанта для повышения квалификации».
«Чего только не придумают. Для остроты ощущений надо забыть там парочку человек».
«Закапывать еще надо, чтобы почувствовали вкус к жизни».
«Торгаши на чем только деньги не зарабатывают. Неужели найдется желающий попробовать настолько пикантную услугу полежать в гробу за свои 150 тысяч?»
«Запретить!»
«Где Сталин? Всех на рудники».
В телеграм-канале «ПМ» пост о гроботерапии набрал 124 реакции. 48 пользователей поставили эмодзи «взрыв мозга», 32 читателя выбрали «клоуна», еще 7 — эмодзи «красного злобного лица, которое ругается».
Клинический психолог Анна Воир в разговоре с журналистами заявила, что «гроботерапия» может навредить. Она предположила, что за такой процедурой могут обращаться люди с пограничной системой организации личности. «Я не вижу в этом хорошего. Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться об кого-то. Это внутренний процесс гармонии».