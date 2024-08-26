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Posted 26 августа, 12:07

Published 26 августа, 12:07

Modified 26 августа, 12:09

Updated 26 августа, 12:09

Красноярцы раскритиковали гроботерапию

Что красноярцы думают о похоронах живых людей, которые проводят в России

26 августа 2024, 12:07
Фото: 1MI

Красноярцы раскритиковали гроботерапию

Красноярцы негативно восприняли новость о проведении «гроботерапии» в других регионах России. Некоторые требуют запретить такую услугу.

Судя по сообщениям СМИ, «гроботерапия» пользуется популярностью среди россиян. Одним из тех, кто предложил услугу, является ижевский центр ритуальных услуг.

За 150 тысяч живого человека могут «похоронить» и вместо поминок устроить чаепитие с пришедшими родственниками. Представители центра утверждают, что услуга популярна среди тех, кто потерял близких, пережил развод или слишком занят.

В Красноярске «гроботерапию» на данный момент не проводят. «Проспект Мира» обзвонил 10 похоронных бюро, представители восьми из них заявили, что оказывают только стандартные услуги.

В одном салоне нам рассказали, что хотели ввести «гроботерапию» для клиентов, однако пока от этой идеи отказались. В другом похоронном агентстве заявили, что готовы выслушать и рассмотреть желания клиента.

После публикации «Проспект Мира» решил посмотреть, как красноярцы отреагировали на новость о «гроботерапии» и что они думают о людях, которые хотят воспользоваться услугой.

Так, в паблике «Я люблю Красноярск» под постом об этом оставили 23 комментария. Большинство из них — негативные.

«Есть фильм ужасов про такую психотерапию. Там в сюжете речь идет о ритуале для выхода из депрессии. Действие происходит в Японии или Кореи».
«Отправить всех с „гроботерапии“ на СВО и все. Деньги пойдут на дело…».
«Поддерживаю! И первого клиента после подготовки, и коммерсанта для повышения квалификации».
«Чего только не придумают. Для остроты ощущений надо забыть там парочку человек».
«Закапывать еще надо, чтобы почувствовали вкус к жизни».
«Торгаши на чем только деньги не зарабатывают. Неужели найдется желающий попробовать настолько пикантную услугу полежать в гробу за свои 150 тысяч?»
«Запретить!»
«Где Сталин? Всех на рудники».

В телеграм-канале «ПМ» пост о гроботерапии набрал 124 реакции. 48 пользователей поставили эмодзи «взрыв мозга», 32 читателя выбрали «клоуна», еще 7 — эмодзи «красного злобного лица, которое ругается».

Клинический психолог Анна Воир в разговоре с журналистами заявила, что «гроботерапия» может навредить. Она предположила, что за такой процедурой могут обращаться люди с пограничной системой организации личности. «Я не вижу в этом хорошего. Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться об кого-то. Это внутренний процесс гармонии».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Соцсети#Красноярск#Смерть#Похороны#Услуги#Гроботерапия
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