Что красноярцы думают о похоронах живых людей, которые проводят в России

Клинический психолог Анна Воир в разговоре с журналистами заявила, что «гроботерапия» может навредить. Она предположила, что за такой процедурой могут обращаться люди с пограничной системой организации личности. «Я не вижу в этом хорошего. Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться об кого-то. Это внутренний процесс гармонии».