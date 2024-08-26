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Posted 26 августа, 08:46

Published 26 августа, 08:46

Modified 26 августа, 08:48

Updated 26 августа, 08:48

Красноярцы спрашивают про досрочное включение горячей воды

Горячую воду в Красноярске включат раньше? Отвечает СГК

26 августа 2024, 08:46

Красноярцы спрашивают про досрочное включение горячей воды

В Красноярске 22 августа отключили горячую воду в четырех районах до 31 августа. Жители города спрашивают, вернется ли вода досрочно.

Изначально отключить горячую воду в большей части Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов хотели с 15 по 24 июля. Однако из-за «технических причин» сроки гидравлических испытаний на ТЭЦ-2 перенесли почти на месяц — с 12 по 21 августа.

В конце июля в «СГК» заявили, что по просьбе городской администрации в очередной раз изменили график отключений и перенесли отключение на период с 22 по 31 августа. Это последнее крупное отключение горячей воды, которое запланировано в 2024 году.

Как рассказали в «СГК», жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако в компании заявили, что «заранее сказать об этом невозможно».

Во время других отключений часть работ получалось выполнить досрочно и вернуть воду раньше.

  • Ранее в центре города образовались два больших провала. Как сообщили энергетики, это произошло в результате проведения испытаний на ТЭЦ. Их должны были отремонтировать.
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