Горячую воду в Красноярске включат раньше? Отвечает СГК

Posted 26 августа, 08:46
Published 26 августа, 08:46
Modified 26 августа, 08:48
Updated 26 августа, 08:48
Изначально отключить горячую воду в большей части Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов хотели с 15 по 24 июля. Однако из-за «технических причин» сроки гидравлических испытаний на ТЭЦ-2 перенесли почти на месяц — с 12 по 21 августа.
В конце июля в «СГК» заявили, что по просьбе городской администрации в очередной раз изменили график отключений и перенесли отключение на период с 22 по 31 августа. Это последнее крупное отключение горячей воды, которое запланировано в 2024 году.
Как рассказали в «СГК», жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако в компании заявили, что «заранее сказать об этом невозможно».
Во время других отключений часть работ получалось выполнить досрочно и вернуть воду раньше.