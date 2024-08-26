Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом

Posted 26 августа, 05:06
Published 26 августа, 05:06
Modified 26 августа, 12:40
Updated 26 августа, 12:40
Следователи предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт, когда пострадавший пошел снимать показания счетчиков. Его сосед решил, что тот сматывает счетчики, затем началась перепалка, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.
Жена пострадавшего услышала крики, выбежала на лестничную площадку и попала под руку соседа. Он ударил ее несколько раз ножом и скрылся.
Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу, где ей оказывается помощь.
Нападавшего ищут следователи и полицейские. Против него возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц.