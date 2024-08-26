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Posted 26 августа, 05:06

Published 26 августа, 05:06

Modified 26 августа, 12:40

Updated 26 августа, 12:40

Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом

Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом

26 августа 2024, 05:06
Фото: СК Красноярского края
В Красноярске сегодня утром, 26 августа, в доме на улице Щорса произошел конфликт между соседями из-за показаний электросчетчиков. Мужчина убил соседа и порезал его жену.

Следователи предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт, когда пострадавший пошел снимать показания счетчиков. Его сосед решил, что тот сматывает счетчики, затем началась перепалка, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.

Жена пострадавшего услышала крики, выбежала на лестничную площадку и попала под руку соседа. Он ударил ее несколько раз ножом и скрылся.

Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу, где ей оказывается помощь.

Нападавшего ищут следователи и полицейские. Против него возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц.

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