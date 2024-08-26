Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом

Следователи предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт, когда пострадавший пошел снимать показания счетчиков. Его сосед решил, что тот сматывает счетчики, затем началась перепалка, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.