Красноярские вузы не набрали студентов. Почему и где еще есть бюджет?

Не все красноярские вузы смогли набрать студентов даже на бюджет

В Красноярском крае официально завершилась приемная кампания в вузы. Зачисление по основным спискам прошло с 3 по 9 августа. Однако несколько вузов Красноярска решили провести дополнительный прием абитуриентов.

«Проспект Мира» выяснил, какие красноярские вузы открыли дополнительный набор абитуриентов, остались ли места на бюджет и с чем связано решение продлить приемную кампанию. Университет Решетнева «Проспекту Мира» в приемной комиссии университета Решетнева сказали, что дополнительный набор для абитуриентов открыли с 10 августа. Решение о донаборе связано с тем, что после основной волны остались места. «Решение о продлении приемной кампании связано с тем, что остались дополнительные места после выхода приказа о зачислении по основному конкурсу. Для поступающих из колледжей и техникумов донабор был открыт до 24 августа, для выпускников школ — до 27 августа. Документы на поступление принимают в институтах космической техники, химических технологий, лесных технологий, машиноведения и мехатроники, гражданской авиации и таможенного дела, инженерной экономики, космических исследований и высоких технологий». Всего оставалось около 150 мест, из них меньше 10 на заочную форму обучения. Все места — на бюджет». Полный список доступных специальностей в университете есть на официальном сайте университета Решетнева. Сибирский федеральный университет В Сибирский федеральный университет дополнительный прием абитуриентов стартовал с 15 августа. Документы принимают на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Маргарита Кузнецова рассказала, что донабор объявлен на экономические специальности, юриспруденцию, связи с общественностью, нефтегазовое дело и около 20 IT-направлений, которые есть в вузе. «До 26 и 27 августа мы принимаем документы на платную форму обучения в зависимости от абитуриента — либо по вступительным экзаменам, либо по результатам ЕГЭ. Дополнительного набора на бюджет у нас уже нет. У нас нет какого-то невыполненного плана в рамках приема на платную форму обучения. Решение продлить приемную кампанию связано с хорошим отношением к абитуриентам исходя из опыта прошлого года, когда многие абитуриенты по разным причинам не смогли подать документы или вовремя не оплатили за обучение. В итоге многие в конце августа остались за бортом. Ребята талантливые с хорошими результатами ЕГЭ, которые готовы пойти учиться, где им нравится и где они видят себя. Таким абитуриентам мы даем дополнительную возможность, открывая донабор». Ранее СФУ возглавил топ красноярских вузов по стоимости обучения. Здесь есть минимум четыре программы обучения с самой высокой ценой высшего образования по городу: «Шеф-повар» в Институте гастрономии СФУ за 550 тысяч рублей в год.

«Кондитер» в том же институте за 390 тысяч в год.

«Дизайн» в Институте архитектуры и дизайна за 374.

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» в Институте инженерной физики и радиоэлектроники за 370. КрасГАУ, КГПУ имени Астафьева и КрасГМУ В Красноярском аграрном университете «Проспекту Мира» сказали, что вторая волна приемной кампании уже закончилась. Она прошла с 13 по 23 августа. Дополнительный набор был открыт по 15 направлениям на очную и заочную формы обучения. С чем связано решение о продлении приемной кампании, «ПМ» в КрасГАУ не объяснили. В приемной комиссии медуниверситета «Проспекту Мира» сообщили, что основной набор на бюджетные места уже завершился. Однако приемную кампанию решили продлить для тех, кто готов учиться на коммерческой основе. «До 23 августа донабор был открыт для тех, кто сдает вступительные в университете. До 27 августа включительно мы принимаем документы по результатам ЕГЭ. Документы можно подать на педиатрию, медицинскую кибернетику, фармацию, медицинскую биофизику, клиническую психологию, медико-профилактическое дело». В Красноярском государственном педуниверситете дополнительный набор абитуриентов не проводили. В вузе сообщили, что с 12 по 16 августа проходили вступительные экзамены в аспирантуру и с 13 по 21 августа в магистратуру. Читайте также: Два красноярских вуза попали в список 100 лучших университетов России Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края