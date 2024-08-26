На Николаевской сопке хотят построить двухэтажный визит-центр с кафе и магазином

Posted 26 августа, 11:58
Published 26 августа, 11:58
Modified 26 августа, 14:25
Updated 26 августа, 14:25
Судя по документам, на сопке планируют построить двухэтажное здание визит-центра со смотровыми площадками, пунктами общественного питания и магазином с сувенирной продукцией. Еще проектировщики должны сделать объект доступным для маломобильных людей и предусмотреть для них лифт.
Кроме этого, нужно будет обустроить проезды, пешеходные дорожки, автопарковку со световозвращающей разметкой, шлагбаумом и установить камеры видеонаблюдения.
В документации указано, что центр разместят на участке с номером 24:50:0100509:25, а место автомобильной парковки — участок 24:50:0100509:536.
Заказчик просит, чтобы проект предусматривал «минимизацию ущерба окружающей природной среде и сохранение устойчивого природного баланса».