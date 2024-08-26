На Николаевской сопке хотят построить двухэтажный визит-центр с кафе и магазином

Судя по документам, на сопке планируют построить двухэтажное здание визит-центра со смотровыми площадками, пунктами общественного питания и магазином с сувенирной продукцией. Еще проектировщики должны сделать объект доступным для маломобильных людей и предусмотреть для них лифт.