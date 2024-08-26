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Posted 26 августа, 11:58

Published 26 августа, 11:58

Modified 26 августа, 14:25

Updated 26 августа, 14:25

На Николаевской сопке хотят построить двухэтажный визит-центр с кафе и магазином

На Николаевской сопке хотят построить двухэтажный визит-центр с кафе и магазином

26 августа 2024, 11:58
Фото: Visitsiberia
На сайте госзакупок появился тендер на 86,5 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации и строительства многофункционального визит-центра на вершине Николаевской сопки в Красноярске.

Судя по документам, на сопке планируют построить двухэтажное здание визит-центра со смотровыми площадками, пунктами общественного питания и магазином с сувенирной продукцией. Еще проектировщики должны сделать объект доступным для маломобильных людей и предусмотреть для них лифт.

Кроме этого, нужно будет обустроить проезды, пешеходные дорожки, автопарковку со световозвращающей разметкой, шлагбаумом и установить камеры видеонаблюдения.

В документации указано, что центр разместят на участке с номером 24:50:0100509:25, а место автомобильной парковки — участок 24:50:0100509:536.

Фото: Кадастровая карта

Заказчик просит, чтобы проект предусматривал «минимизацию ущерба окружающей природной среде и сохранение устойчивого природного баланса».

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