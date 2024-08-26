На оборонном радиозаводе в Красноярске произошел пожар

Posted 26 августа, 05:53
Published 26 августа, 05:53
Modified 26 августа, 06:20
Updated 26 августа, 06:20
О возгорании на улице Декабристов, 19 написал телеграм-канал «Красноярск-Пожарный» в 00:29. На место прибыли 12 автоцистерн и спецтехника. Выяснилось, что загорелось чердачное помещение. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Через полчаса возгорание локализовали, сообщает канал. Горение ликвидировали в 1:25. На месте работали три звена газодымовой службы.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС, однако нас попросили обратиться в минобороны и на завод. В краевом военкомате нас перенаправили вновь в МЧС. Оперативно взять комментарий на заводе не удалось.