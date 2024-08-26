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Posted 26 августа, 05:53

Published 26 августа, 05:53

Modified 26 августа, 06:20

Updated 26 августа, 06:20

На оборонном радиозаводе в Красноярске произошел пожар

На оборонном радиозаводе в Красноярске произошел пожар

26 августа 2024, 05:53
Фото: 112 Красноярск
В Красноярске на научно-производственном предприятии «Радиосвязь» произошел пожар в ночь с 25 на 26 августа.

О возгорании на улице Декабристов, 19 написал телеграм-канал «Красноярск-Пожарный» в 00:29. На место прибыли 12 автоцистерн и спецтехника. Выяснилось, что загорелось чердачное помещение. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Через полчаса возгорание локализовали, сообщает канал. Горение ликвидировали в 1:25. На месте работали три звена газодымовой службы.

Видео: 112 Красноярск.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС, однако нас попросили обратиться в минобороны и на завод. В краевом военкомате нас перенаправили вновь в МЧС. Оперативно взять комментарий на заводе не удалось.

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